Время торопится вперед, но в любом возрасте хочется хотя бы ненадолго заглянуть в гости к сказке. Еще интереснее отправиться туда в сопровождении автора и его друзей. 27 сентября такая возможность представилась гостям Московского дома книги на Новом Арбате, где состоялась презентация романа Кэтрин Кей «Плащ для Красной Шапочки» с участием арт-группы «Улица мечтателей».

В этот вечер читатели побывали не только в сказке, но и в творческой мастерской писателя. Екатерина Неволина выдала аудитории секреты псевдонима «Кэтрин Кей», имен некоторых героев, алого плаща Красной Шапочки и авторства иллюстраций к роману. Проводниками в сказочный мир стали яркие и талантливые артисты «Улицы мечтателей», благодаря которым загадочные Принц и Охотник стали ближе заинтригованным читателям и особенно читательницам. Кого из них выберет сердце Анны – Красной Шапочки? Чем закончатся ее скитания по зловещему лесу и что она найдет в конце пути? Какие уроки «преподает» людям XXI века мудрая, но недобрая старая сказка? Наверное, ответы на эти вопросы может дать только неторопливое путешествие по страницам романа, в которое Кэтрин Кей приглашает каждого из нас.

В завершение вечера писательница Екатерина Неволина ответила на многочисленные вопросы гостей Дома книги на Новом Арбате. Роман «Плащ для Красной Шапочки» стал первой книгой серии «Лучшие сказки на новый лад. Звезды ретеллинга» издательства АСТ.

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