«На дне» — шестая пьеса в библиотеке приложения. Пользователи уже могут прочесть пьесы «Недоросль» Д. И. Фонвизина, «Горе от ума» А. С. Грибоедова, «Ревизор» Н. В. Гоголя, «Вишневый сад» А. П. Чехова и «Гроза» А. Н. Островского.
«Живые страницы» — приложение для интерактивного чтения, которое позволяет изучать произведения русской литературы в новом формате. Благодаря различным разделам приложения у пользователей есть уникальная возможность сопоставлять ключевые события произведений с реальными историческими фактами, просматривать портреты основных героев, видеть, как пересекаются их судьбы, отслеживать их маршруты на реальной карте событий, а также проверять свои знания редких слов.
Например, в разделе «Игры в слова» для пьесы «На дне» редакторы «Живых страниц» создали специальный тест по материалам драмы Горького, который поможет читателям запомнить ключевые термины, связанные с произведением, и научит отличать поговорку от афоризма, а конфликт — от антитезы. Такая проверка знаний будет особенно полезной для школьников, которые решили сдавать ЕГЭ по литературе.
В разделе «Судьбы» пользователям доступна хронология событий произведения, откуда можно перейти в любой эпизод книги, а также изучить биографии персонажей — вся доступная информация о жизни каждого героя расположена в хронологическом порядке и сопровождается цитатами. Это поможет узнать о персонажах пьесы «На дне» много нового, ведь упоминания об их прошлом распределены по всему тексту пьесы.
Пьесу «На дне» можно читать как сборник афоризмов, почти у всех персонажей есть своя философия, и все они делятся своими мнениями о жизни, смерти, Боге, истине, лжи. В разделе «Герои» у каждого действующего лица есть своя страница, где можно изучить ключевые цитаты из их речи.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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