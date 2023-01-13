В Государственном Дарвиновском музее представлена выставка «Геометрия природы»

Выставки в Дарвиновском музее – всегда соединение науки, искусства, познания и размышления. Так, геометрия – раздел математики – присоединила на выставке и другие науки, и фотографию, и, конечно, богатый материал из фондов музея.

Раковины наутилуса, шишки, морские ежи и моллюски… Всех их объединяет такое понятие как «геометрическая форма». Геометрия в природе – явление повсеместное и очень разнообразное. Шар, мозаика, полоски, пятна, виды симметрии, спирали (вспомним рога копытных). Не забудем соты пчёл – в них тоже геометрическая форма –, узоры на коже змей, панцире черепах (как долго можно рассматривать тех же черепах у Дмитрия Плавинского!), линии на крыльях бабочек.

Выставка «Геометрия природы» богата не только на наглядный, но и познавательный материал. Много в ней и истории, и математики (знаменитый Алан Тьюринг внес вклад в объяснение узоров в природе, написав статью «Химическая основа морфогенеза»), и очень многих занимательных рассказов и сведений об асимметрии. И, конечно, стоит рассмотреть иллюстрации Эрнста Геккеля из книги «Красота форм в природе», а также фотографии членов Макроклуба.

Марина АБРАМОВА

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