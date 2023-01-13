Выставка «Восток. Два взгляда» открылась в Музее-заповеднике «Абрамцево»

Новая выставка в Музее-заповеднике «Абрамцево» носит название «Восток. Два взгляда». Выставка посвящена 100-летию образования CCCР и представляет произведения Павла Александровича Радимова и Леонида Алексеевича Писарева.

Павел Александрович Радимов (1887–1967) — художник, поэт, основатель Ассоциации художников революционной России (АХРР) и абрамцевского Посёлка художников. Верный провозглашённым принципам декларации АХРР (интерес к особенностям повседневной жизни, хорошее знание народного быта, обрядов и обычаев, правдивость и этнографическая точность в отражении современных реалий), Радимов много путешествовал по стране, писал этюды.

В 1930-е годы он снова побывал в Башкирии, Марийской республике, Чувашии, Узбекистане, Туркмении. Его работы составляют настоящие этнографические циклы. К числу таких циклов относится «азиатский цикл этюдов», из которого, собственно, и построен первый раздел выставки.

Сам художник писал о рождении этого цикла так: «Весной 1935 года я поехал в Азию, чтобы посмотреть свою страну, чтобы описать её в картинах и стихах. Мне, рязанцу и казанцу, было мало видеть свою Оку и великую Волгу, я должен был увидеть Аму-Дарью, я должен был увидеть пустыню Кара-Кум, горы Копет-Дага. От Центрального бюро выставок Союза художников мне, как художнику, предложили поехать в Туркмению. Великую честь я принял с охотой и радостью. Осень прошлого года я прожил в Ашхабаде в Туркмении, где написал шестьдесят этюдов и картин. Азия ошеломила меня. Возник вопрос: почему обязательно свои выставки только в Третьяковской галерее устраивать? Пусть Союз художников создаёт бригады для постоянной работы в республиках Союза. Я бы хотел видеть в каждой республике галерею картин».

Станковые работы художника в разных техниках являются натурными по характеру и сути; портретные этюды выполнены с соблюдением этнографических черт и особенностей. Колорит выдержан в дивной гамме лилово-серых и малиновых оттенков одежды. Радимов стремится к психологической характеристике моделей и к точности костюма, антуража. Работы передают время и народный быт Средней Азии 1930-х годов. Архитектурные пейзажи построены на принципах импрессионизма с сохранением образной структуры. В каком-то смысле эти работы П.А. Радимова намечают в абрамцевской коллекции произведений XX века линию ориентализма.

Термин «ориентализм» используется с начала XIX века для обозначения жанра живописи, родившегося во Франции и ориентированного в основном на отображение ближневосточных и североафриканских сюжетов. Он получил развитие в работах художников Великобритании и других европейских стран. Наиболее известны французские и британские ориенталисты, однако среди приверженцев восточной тематики была и значительная группа русских живописцев, среди них — несколько будущих передвижников и «академистов». Жанр стал столь популярным, что его последователи появились в нескольких крупных художественных центрах России помимо Императорской Академии художеств.

Работы ориенталистов объединяет скорее тематика, нежели география или стиль. Они отнюдь не представляют собой некую «школу». Тем не менее тематический анализ произведений этих мастеров должен быть дополнен стилистическим, поскольку творчество многих художников, черпавших вдохновение в Востоке, стало ответом на интеллектуальные, визуальные и политические вызовы эпохи.

Художники XX века вновь обратились к Центральной Азии. Спустя столетие после своих предшественников Павел Кузнецов, Сергей Светославский и другие мастера отправлялись в путешествия по Киргизии и Туркестанским степям, развивая тем самым своё чувство цвета и внимание к этнографическим деталям. Александр Николаев (Усто-Мумин), Николай Карахан и Александр Волков обладали в этом отношении необыкновенными способностями. Именно гений Волкова дал возможность русскому зрителю встретиться лицом к лицу с новой Средней Азией. Волков и Карахан представили то, что можно было бы назвать социальной историей, а это новый взгляд на русский ориентализм. Творческий и сугубо личный интерес Николаева к Востоку заметно превышает всё, что было характерно для ориенталистской школы XIX века. Изображая пришедшие в упадок цивилизации Туркестана, он связывал их с экономическими, культурными и политическими преобразованиями в его истории. Павел Радимов развивал эту тему — уже в рамках живописи АХРРа.

Леонид Алексеевич Писарев (1938 г. р.). Москвич. В 1962–1965 годах учился в Московском государственном художественном институте имени В.И. Сурикова в монументальной мастерской А.А. Дейнеки. В 1965–1998 годах работал как художник-монументалист. С 1960-х и по сей день занимается живописью. В начале 1970-х годов художник поселился на даче в Абрамцеве и создал серии работ, посвящённых месту, архитектуре, природе.

Пристальный интерес Писарева вызывает природа среднеазиатских республик, своеобразный быт и уходящие в глубокую древность культурные традиции. «Размышляя о своей любви к Востоку, я привязывал себя к восприятию религии как части культуры, — говорит художник. — Когда возвращаешься к истокам, начинаешь понимать обожествление природы, которое свойственно восточным людям. Речь о дохристианских и домусульманских истоках, которыми эти люди до сих пор дышат».

На выставке представлены работы 1960–2000-х годов, созданные на основе путешествий в Сибирь, позже в Среднюю Азию. Восток увлёк Писарева как нечто космическое, как бесконечность и «другая жизнь», в которой действуют свои законы и, соответственно, царят другие краски и ритмы.

«Все мои позывы к творчеству основаны на внутреннем протесте, — говорит художник. — Я никогда ничего не писал в русле так называемой “советской тематики”. Действительно, в работах, созданных в Сибири и Средней Азии, преобладают пейзажи и “вечные” мотивы — сушат табак, собирают орехи, режут тут, занимаются молотьбой, готовят пищу, нянчат детей и т. д.». На одном из пейзажей 1967 года изображён небольшой замкнутый двор, окружённый куполообразными строениями. В центре двора стоит бильярдный стол, но ни игроков, ни каких-либо иных признаков человеческого присутствия не наблюдается. Перед нами своего рода завораживающее самодостаточное пространство, не предполагающее внешнего вмешательства.

Живопись Писарева строится по собственным законам. Из всей многоцветной палитры художник выбирает лишь те цвета, которые ему по душе, особенно любит рисовать с оттенками охры и переливами голубого. Он намеренно приглушает цвет, не любит блестящих поверхностей, предпочитая благородную матовость фактуры. Что касается стилистики работ — в ней нет призрачных героев восточных картин. Лица людей, а также скифских и прочих идолов — это, как выразился художник, «не европейские мятые лица. А нечто более крепкое и конструктивное». Здесь, в Азии, это возвращение к естественному состоянию природы и человека, как прикосновение к чему-то подлинному, неподдельному, живому. Писарев всегда предельно открыт в своей художественной искренности. И, вместе с тем, никто из русских художников, обращавшихся к теме Востока, не видел его так трагично, как Леонид Писарев.

На выставке представлено около 50 произведений.

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