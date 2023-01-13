В рамках лектория «Капитаны будущего» расскажут о будущем профессии шеф-повара

В рамках лектория «Капитаны будущего» шеф-амбассадор Novikov School Роман Палкин расскажет о будущем профессии шеф-повара.

Мир меняется каждый день, и будущее – дело наших рук: уже сейчас появляются инновационные технологии, которые рождают новые профессии и меняют уже привычные. Каким будет шеф-повар будущего? Что произойдет с ресторанной индустрией через 50 или 100 лет? Узнаем 15 января на познавательной гастрономической лекции «Эволюция профессии шеф-повара и ресторанной индустрии глазами Романа Палкина», которая пройдет в рамках лектория выставки-игры «Капитаны будущего: Terra Futura».

Встреча состоится в 15 января 12:00 на ВДНХ в лектории павильона «Космос». Шеф-амбассадор и тренер популярной школы кулинарии и ресторанного менеджмента Novikov School Роман Палкин расскажет о том, что ждет ресторанную индустрию в будущем, как инновационные технологии повлияют на трансформацию ресторанов, что такое еда будущего, а также о том, как детская мечта привела его в мир «высокой кухни». А в финале гости лекции разработают меню собственного ресторана будущего.

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