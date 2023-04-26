В Государственном историческом музее открылась выставка «Евгений Халдей. Эпоха в кадрах»

Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» и Фонд сохранения культурно-исторической памяти «Наследники победителей» открыли масштабную экспозицию, посвященную творчеству легендарного советского фотографа «Евгений Халдей. Эпоха в кадрах». Мероприятие состоялось в Государственном историческом музее при поддержке Министерства обороны РФ, Министерства культуры РФ и информационного агентства России ТАСС. Генеральный спонсор проекта — ПАО «Промсвязьбанк».

Мультимедийная экспозиция — самая масштабная и полная ретроспектива фотографа. Выставка объединила около 400 работ мастера, из которых около 70 — кадры из исторического фонда фотографий ТАСС. Наряду с уже известными снимками, вниманию посетителей предложены ранее не публиковавшиеся работы Евгения Халдея.

«Уникальность выставки заключается в том, что еще никогда на одной площадке не собиралось столько работ Евгения Халдея. Мы хотели рассказать о личности мастера, об одной из самых масштабных фигур в нашем фотоискусстве, о художнике, показать все части его творчества. В основном имя Халдея связано с военной фотографией, но при этом у него есть и потрясающие работы мирного периода. Сейчас, в канун Дня Победы, это особенно важно. Наша страна опять борется с нацизмом, и прекрасные лица победителей, которые запечатлены в работах мастера, рассказывают нам о Победе, о мирной жизни, убеждают в том, что добро обязательно торжествует над злом», — отметила генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова.

Вниманию посетителей предложены отпечатки с негативов из семейного архива Халдея, оригинальные фотографии, напечатанные автором, уникальные предметы, принадлежавшие мастеру: фототехника, личный дневник, семейные реликвии, служебные документы, бывшие под грифом «секретно». Многие экспонаты будут сопровождены подлинными историческими аудиозаписями, такими как стенограмма Нюрнбергского процесса.

«Евгений Халдей прожил долгую профессиональную жизнь. Он создал для нас, потомков, для всего мира образ нашей страны. Его кадры отличает любовь к Родине, к людям и желание показать свою эпоху с лучшей стороны. Он говорил, что грязь под ногами может увидеть каждый, а художник должен показать людям луч света. Этот жизнеутверждающий принцип через свою фотографическую летопись Халдей завещал и нам, современникам», — сказала куратор выставки Дина Иващенко.

Выставка для посетителей открыта с 26 апреля по 31 мая.

Евгений Халдей на фоне своей первой фотовыставки. 1941. Частное собрание Анны Халдей

Евгений Халдей. Летчик Захар Сорокин Герой Советского Союза. 1941. Галерея Art of Foto

Евгений Халдей. Празднование 800-летия основания Москвы. 1947. Частное собрание Анны Халдей

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