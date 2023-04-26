Выставка «Грани Победы» открывается в Москве

Выставка проводится Союзом художников России в дни, когда мировое сообщество на протяжении 78 лет отмечает окончание одной из самых кровавых и жестоких войн XX столетия, ставшей для многонационального советского народа Великой Отечественной.

«Этот майский праздник давно стал днем памяти всех, кто ценою жизни отстоял Отчизну. Мы гордимся доблестью и героизмом наших солдат и офицеров, теми, кто воевал в горячих точках ближних и дальних рубежей. Своей выставкой отдаем дань мужества бойцам, которые в условиях проведения СВО отстаивают будущее наших детей, встали на защиту многострадального Донбасса. Тема защиты Отечества – вечная в изобразительном искусстве. Она имеет глубокие традиции, восходящие к древнерусскому культурному наследию. Сейчас она звучит с особой силой. Борьба за независимость, неприятие нацизма и межнациональной ненависти, противостояние политической и культурной экспансии стало смыслом и содержанием СВО. Сейчас на Донбассе, как и в годы Великой Отечественной, сражаются и художники. В их числе – добровольцы ЛНР и ДНР, ушедшие воевать за свою землю, некоторые – с сыновьями и целыми семьями», – говорят организаторы выставки.

Более 100 произведений, прежде никогда не экспонированных, отобраны из коллекции Союза художников России. Это уникальные по художественной и исторической значимости фронтовые рисунки и этюды времен Великой Отечественной. Впервые представлен ряд живописных, скульптурных, графических и декоративно-прикладных произведений из собрания СХР на тему выставки, но созданных в послевоенное время и выдающимися авторами. Из семейных коллекций и авторских студий привезены живописные полотна известных художников прошлых лет и наших совроеменников. Полон энергетики раздел монументального искусства, где представлена инсталляция из обломков джавелинов, созданная на Донбассе.

Благодаря поддержке Киноконцерна «Мосфильм», впервые широко показано творчество художников-кинематографов на военную тематику. Специально для этого выставочного проекта Студия военных художников им. М.Б. Грекова предоставила известные скульптуры. Часть экспозиции занимают произведения, посвященные специальной военной операции. Это работы, созданные луганскими художниками, военными художниками Студии им. М.Б. Грекова и другими живописцами, которые по зову сердца посещали Донбасс и на основе впечатлений, а то и прямо на месте, создали свои произведения.

Сегодняшняя война с фашизмом отражается в изобразительном искусстве внуков тех фронтовиков, которые сражались с нацизмом более 70 лет назад.

Художник В.И. Переяславцев

Художник Гелий Коржев

Художник Дмитрий Белюкин

Донбасс

Донбасс

Донбасс

М. Харлов. Донбасс. Инсталляция

Художник Константин Кузьминых

М. Глухов. Никто кроме нас. Из серии «За ВДВ». 2009. Фотосъемка. Хроника. Осетия

М. Глухов. Никто кроме нас. Из серии «За ВДВ». 2009. Фотосъемка. Хроника. Осетия

С. Кондрашов. Луганск. Ополченец. 2018. Холст, масло

С. Кондрашов. Луганск. Ополченец. 2017. Холст, масло

Фронтовой рисунок

Фронтовые этюды

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