ЧЕРНОБЫЛЬ: нет запасной планеты, нет второй жизни и нет времени откладывать…

«У каждого из нас нет запасной планеты, второй жизни и - нет времени откладывать…»

Чернобыль — одна из крупнейших катастроф в истории атомной энергетики, случившаяся 35 лет назад. Масштаб бедствия пугает. Но в этом спектакле мы не будем в очередной раз разбираться в причинах катастрофы и искать виновных. Мы хотим говорить о нас нынешних, о нашей планете, о людях и персональной ответственности каждого. О том внутреннем «Чернобыле», который прячется в каждом и порой не осознанно влияет на жизнь сегодня.

В каждом научном открытии есть тревожный момент, как у каждой медали — обратная сторона. Но это не значит, что человечество должно замереть в страхе, остановившись в развитии. Наоборот, осознанность - вот ключевое слово нового времени. И это касается не только грандиозных открытий, а самых простых вещей в повседневной жизни. Особенно сейчас, в эпоху цифровой цивилизации, когда человек стал настолько сильно влиять на происходящее на планете, что ставит ее под угрозу. Опасность того, что может вытворять технологическое и бездуховное общество, в котором мы теперь живем на этой планете, велика. Вместе с тем, история Чернобыля - это летопись мужества и самопожертвования людей, которые опять же в критической ситуации смогли сделать выбор в пользу будущих поколений и не боялись рисковать своими жизнями.

История аварии учит, что за происходящим всегда стоит выбор. Только череда маленьких каждодневных шагов каждого отдельного человека, действий или бездействий, мыслей, ценностей, определяют наш завтрашний день. У каждого из нас нет запасной планеты, второй жизни и - нет времени откладывать. Выйти за пределы классического театра это возможность сказать — театр может быть актуальным и интересным. Возможность говорить по-новому, создавать более сильные личные переживания - то, что важно для нас. И спектакль «Чернобыль. Путешествие с ангелом» это наша попытка эмоциональным театральным языком рассказать о событии, которое касается абсолютно каждого человека в Мире и останется с нашими потомками на многие поколения вперед.

Что? Спектакль-мистерия Александр Аладышев и Дмитрий Тишко «Чернобыль. Путешествие с ангелом».

Когда? 28 апреля 2023 года в 20.00. ⠀

Где? Арт-платформа в Новом Манеже.

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