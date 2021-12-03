В Государственном музее архитектуры открылась итало-российская выставка «Панорама Венеции. Открытие бесконечного горизонта»

Венеция – город красоты, город искусства, город живописи и архитектуры. Город, подаривший миру Антонио Каналетто, Джованни Бьязина, Франческо Гварди. В Венеции не только хочется бывать, но и хочется рассматривать её улицы, площади, здания, фасадный декор и рельефные украшения, ибо это – красота, запечатленная в окружении воды.

Панорама как жанр стала главной темой итало-российского выставочного проекта. Отдельного внимания безусловно заслуживает воссозданная «Панорама Венеции» Джованни Бьязина, а также ведута (работы, представленные Музеем архитектуры, российской частью проекта) – особый вид в западноевропейской живописи (рисунок или гравюра), характеризующийся детальным изображением городского пейзажа, памятников архитектуры. Ведута была очень популярна среди венецианских художников XVIII века.

Панорамные виды самого знаменитого города на воде, гравюры заканчиваются кинематографом – кадрами из итальянского фильма начала ХХ-го века с актрисой Лидой Борелли. «С появлением кино заканчивается жанр панорамы», — отметил куратор выставки Джандоменико Романелли. И тем не менее, в искусстве ничего не исчезает окончательно, остается всё: и панорамные виды, и чудная волшебная архитектура, и кинематограф, и живопись.

Выставка представлена Государственным научно-исследовательским музеем архитектуры им. А.В. Щусева, Итальянским Институтом культуры в Москве и Фонд Кверини-Стампалья (Венеция), при поддержке Посольства Италии в РФ и АО ЮниКредит Банка, в рамках перекрестного года музеев Италии и России 2021-2022. Генеральный партнер проекта – компания KERAMA MARAZZI.

«Панорама Венеции. Открытие бесконечного горизонта» работает до 27 февраля 2022 года.

Марина АБРАМОВА, подготовлено на основе материалов Музея архитектуры

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