VIII фестиваль мировой музыки «Пересекая время» пройдет в Пушкино

Восьмой год подряд фестиваль «Пересекая время» собирает в Подмосковье одних из лучших музыкантов мира, в этом году среди звездных участников — виолончелист Борислав Струлёв и гитарист Дмитрий Илларионов. Проект объединяет разные музыкальные направления. «Джаз. Симфо. Рок»: такое название получила программа, которая прозвучит 4 декабря 2021 года в Большом зале Московского областного музыкального колледжа имени С.С. Прокофьева (Пушкино). Начало в 18:00.

Фестиваль «Пересекая время» проводится с 2014 года и презентует новые проекты Центра этнической музыки Московской областной филармонии. Авторы идеи проекта и художественные руководители фестиваля — заслуженные артисты России, лауреаты Премии Правительства Москвы в области литературы и искусства, лауреаты Премии Правительства России в области культуры Андрей и Михаил Ивановы.

Уникальную особенность фестиваля точно сформулировал Андрей Иванов: «Мы намеренно создали стиль “Пересекая время”, который включает сближение жанров. На каждом фестивале жанры новые, но суть одна и та же. Это соединение разных стилей, разных эпох, разных философий. Это и есть кредо фестиваля». В 2021 году за реализацию фестиваля «Пересекая время» и за большой вклад в культурную жизнь Пушкинского городского округа Андрей Иванов получил высокую награду — стал лауреатом премии Губернатора Московской области А.Ю. Воробьёва «Мы рядом ради перемен».

Название концерта «Джаз. Симфо. Рок» обозначает направления, которые будут представлены в программе.

ДЖАЗ. Основа всех проектов братьев Ивановых. На фестивале прозвучат известные джазовые стандарты (Route 66, Caravan), композиция Андрея Иванова «Фиеста». Более того — джаз будет переплетаться и с другими стилями, пересекая время и привычные границы.

СИМФО. Прозвучат как известные произведения в новых аранжировках, так и эксклюзивные сочинения. «Мы давно положили глаз на музыку барокко и пытаемся ее соединить с джазовой музыкой. Оказалось, что это очень схожие стили», — комментирует свои авторские произведения Михаил Иванов. В этом году в программе — симфоническая поэма Cello Grosso Михаила Иванова, сочинение «Будущей весной» Андрея Микиты, «Адажио» Томазо Альбинони (в переложении для виолончели), вторая часть концерта «Аранхуэс» Хоакина Родриго: концерт, написанный испанским композитором для классической гитары, прозвучит в версии для виолончели, гитары, джаз-трио и оркестра.

РОК. Это направление будет представлено рок-оперой. Прозвучит ария Христа из известной рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» Эндрю Ллойда Уэббера. Но вокальная партия на этот раз отдана музыкальному инструменту с самым «поющим» тембром — виолончели.

Ежегодно на фестивале выступают звезды мировой сцены. В этом году проект соберет блистательных артистов, известных во всем мире. Хедлайнером фестиваля станет Борислав Струлёв (США), виолончелист исключительного темперамента и техники. «Он играет, как если бы был рожден с виолончелью. Его звук, фразировка, стиль и техника исполнения уже сейчас ставят его в ряды традиционных русских виолончелистов», — сказал о нем американский пианист Байрон Дженис. Сегодня Борислав Струлёв обладает колоссальной известностью, он выступает с лучшими артистами, оркестрами, дирижерами. Музыкант исполнил практически весь классический репертуар для виолончели и объездил с ним все уголки планеты. На фестивале «Пересекая время» представится

потрясающая возможность услышать этого сверхпопулярного виолончелиста в городе Пушкино.

Постоянный участник фестиваля — Дмитрий Илларионов (гитара), обладатель гран-при крупнейшего конкурса Guitar Foundation of America, номинант лонг-листа премии Grammy, один из самых титулованных академических гитаристов в России. Дмитрий Илларионов — музыкант экстра-класса, его исполнение отличается филигранной техникой и глубоким эмоциональным прочтением.

В фестивальном концерте примут участие художественные руководители проекта — братья Ивановы. Заслуженный артист России Андрей Иванов — один из лучших джазовых контрабасистов России. Соединив джазовые и академические принципы мышления, он добился их технической реализации на инструменте, тем самым открыв джазовому контрабасу сольную карьеру. Заслуженный артист России Михаил Иванов — выдающийся композитор и джазовый пианист, творчеством которого восхищались зрители в лучших залах мира.

Также на фестивале выступят: дива программы «Романтика романса», финалистка программы «Главная сцена», певица и автор песен Полина Орбах, звезда джаза, финалист программы «Большой джаз» Денис Швытов (саксофон), один из самых востребованных барабанщиков Европы Дмитрий Власенко, Симфонический оркестр Московской областной филармонии «Инструментальная капелла» под управлением Филиппа Петрова.

В рамках фестиваля в Пушкино пройдут еще два события.

Днем перед концертом в Музыкальном колледже имени С.С. Прокофьева для поступающих на эстрадно-джазовое отделение этого учебного заведения состоится открытый урок «Как рождается музыка. Искусство импровизации». Это экскурс в музыку, урок о джазе, об особенностях жанра.

После концерта в джаз-клубе «Арт-Ликор» пройдет концерт «Музыка кино». Начало в 20:00. Программу представят Владимир Луизо (фортепиано), Андрей Иванов (контрабас), Полина Орбах (вокал), Денис Швытов (саксофон), Дмитрий Власенко (ударные). Также в концерте примут участие победительницы прослушивания на эстрадно-джазовое отделение. В их исполнении прозвучат джазовые песни из кинофильмов. Концерт «Музыка кино» объединит на одной сцене профессиональных музыкантов и начинающих талантливых молодых артистов.

Из истории проекта. Открытие фестиваля «Пересекая время» состоялось 1 декабря 2014 года в концертном зале «Барвиха Luxury Village». Фестиваль ежегодно проходит в подмосковном городе Пушкино. В разные годы на фестивале выступали отечественные и зарубежные звезды мировой музыки: Джил Ведди (США), Джага Самба (Сенегал), Джеймс Уильямс (США), Борис Андрианов, Леонид и Николай Винцкевичи и многие другие. Традиционно проект собирает полные залы и пользуется большим успехом у публики.

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