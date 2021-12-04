Концерт «Моя Россия: музыкальное путешествие» состоится в Российском Национальном музее музыки

8 декабря 2021 года в Москве в Российском Национальном музее музыки состоится отчетный концерт в рамках культурно-просветительского проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие». Проект реализуется фондом Оксаны Федоровой при поддержке Фонда Президентских грантов, и его главная цель – популяризация музыкального наследия великих русских композиторов среди детей и молодежи. Проект носит мульти-форматный характер и включает съемку телепрограмм о музыкальной истории городов, в которых жили и работали классики, проведение онлайн-викторины, онлайн-конкурса для юных музыкантов, а также творческих встреч и концертов. В 2021 году проект охватил 4 города: Москву, Тверь, Псков и Курск, и в дальнейшем планируется его масштабирование на другие регионы и страны.

Концерт пройдет в Прокофьевском зале Музея музыки и объединит на одной сцене юные дарования, известных музыкантов и общественных деятелей, которые активно способствуют развитию и популяризации классического музыкального наследия. Из Пскова, Твери и Курска в концерте примут участие лучшие участники творческих встреч с Оксаной Федоровой – учащиеся и студенты региональных музыкальных школ и колледжей. Москва будет представлена на концерте победителями и лауреатами онлайн-конкурса юных музыкантов, который проводился Фондом Оксаны Федоровой с 1 по 25 ноября 2021 года, итоги конкурса размещены 1 декабря на официальном сайте проекта музыкальноепутешествие.рф.

В рамках концерта состоится официальная презентации-премьера телепрограмм о музыкальной истории Москвы, Пскова, Курска и Твери: участники и зрители концерта увидят трейлеры программ и смогут поделиться своим мнением об участии в съемках и проекте в целом. Каждая программа построена в формате теле путешествия по местам, которые связаны с судьбой и творчеством таких великих композиторов и музыкальных деятелей как П.И. Чайковский, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, В.В. Андреев, А. Н. Скрябин, Ф.И. Шаляпин, С.Я. Лемешев, Г.В. Свиридов и многих других. Вместе с ведущей программы Оксаной Федоровой зрители через музыкальную историю откроют для себя новые интересные факты и туристические маршруты по городам нашей большой страны. В дальнейшем по мотивам телепрограммы планируется создание мобильного приложения с квестами и маршрутами для школьных и семейных путешествий с интеграцией материалов и сюжетов телепрограмм.

Как отметила идеолог проекта Оксана Федорова, «музыка, как часть национальной культуры, обладает мощным объединяющим действием. Проект «Моя Россия: музыкальное путешествие» направлен на привлечение внимания самой широкой аудитории к культурному наследию нашей страны через мультимедийные форматы, которые понятны и интересны для людей разного возраста, образования и уровня знакомства с классикой».

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