В Государственном музее-заповеднике «Петергоф» открылась уникальная выставка работ Карла Брюллова из частного собрания.

«Итальянский альбом» — своего рода тетрадь рисунков, тридцать три листа объединенных тематически: сценки из жизни и народные типы, для изображения которых, по всей вероятности, были задействованы натурщики в костюмах обитателей различных регионов Италии. Разноформатность листов, разные техники, масштабы и мера завершенности изображений придают собранию черты ценнейшей культурной находки. Многие из листов «Итальянского альбома» представляют собой законченные жанровые композиции «во фламандском роде», часть — лишь наброски.

Особенность собрания — его безупречный провенанс: альбом был подарен художником Стефании Витгенштейн (в девичестве Радзивилл), фрейлине императрицы Марии Федоровны, с которой его связывала дружба. Надпись на титульном листе сообщает: «Посвятил графине Витгенштейн К.Брюллов. Рим, апрель 1832». Рисунки, выполненные графитным карандашом, сепией и коричневой акварелью, — конгломерат не заново созданных работ, а уже имевшихся у автора, которые он спешно собрал в некое подобие папки для подарка графине, чей роскошный портрет кисти Брюллова ныне находится в московском частном собрании. В 1993 году «Итальянский альбом» был приобретен у Александра Сайн-Витгенштейн-Сайн, правнука Льва Витгенштейна и его первой супруги Стефании.

В начале XIX века возникла мода на домашние альбомы с рисунками знаменитых рисовальщиков, среди которых К.Брюллов был одним из самых востребованных. Сегодня появление столь значительной коллекции подлинных работ К.Брюллова, объединенных общим характером и хронологическими рамками (1828 — 1832), где каждый из рисунков имеет музейное значение, — факт исключительной редкости.

Выставка продлится до 25 октября 2023 года.

Где? Санкт-Петербург, ГМЗ «Петергоф», Нижний парк, Большая Оранжерея.

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