Толстой в комиксах

Государственный музей Л.Н. Толстого познакомит сербскую публику с необычными экспонатами на выставке «Толстой и Сербия».

Выставка, приуроченная к 90-летию Русского дома в Белграде и 195-летию со дня рождения Л.Н. Толстого, открылась в сербской столице 7 сентября и продлится месяц. Задача новой экспозиции, организованной ГМТ, – познакомить посетителей с материалами, рассказывающими о связях Льва Николаевича Толстого с сербской землей, историей и культурой, и продемонстрировать, что интерес к творчеству Толстого не угасает в Сербии и по сей день.

Одной из тем выставки стал роман «Анна Каренина» и отражение сербского вопроса в романе. Кроме того, на выставке представлена переписка Толстого с сербскими корреспондентами, диплом Л.Н. Толстого на звание почетного члена Сербской Королевской академии. Народная библиотека Сербии предоставляет на выставку ежегодник Сербской Королевской Академии наук за 1909 г., где указано, что Лев Толстой избран почетным членом Сербской Королевской Академии наук. Сотрудничество с Народной библиотекой Сербии дает возможность продемонстрировать ранние и самые последние публикации переводов произведений Льва Толстого на сербском языке. Кроме того, библиотека предоставит на выставку книги авторов, произведения которых находились в библиотеке Толстого в Ясной Поляне.

Необычные материалы предоставлены профессором русской словесности университета Белграда Ириной Антанасиевич – комиксы начала XX в. по произведениям Льва Толстого. Большой интерес к проекту проявил Народный театр Сербии и Музей театрального искусства Сербии. Они передают на выставку афиши и программки, фотографии, рукописи сценариев к спектаклям разных лет по произведениям Льва Николаевича.

Заведующая отделом научно-экспозиционной работы Государственного музея Л.Н. Толстого Галина Лысякова рассказала, что изначально ГМТ планировал привлечь к выставке как можно больше участников – и это удалось! Сербские партнеры с неподдельным интересом восприняли идею проведения совместной выставки.

«Кроме Государственного музея Л.Н. Толстого, в выставке участвуют Русский дом, Народная библиотека Сербии, Народный театр Сербии и Музей театрального искусства Сербии. Народная библиотека Сербии предоставит книги с произведениями Толстого на сербском языке (самая ранняя – 1914 года издания), ранние издания романов «Войны и мир» и «Воскресение». У сербского театра мы запросили ранние и современные афиши спектаклей по произведениям Толстого, у театрального музея – костюмы. Таким образом, сделаем на выставке исторический и современный раздел: покажем, что Толстой в Сербии популярен и сейчас. Другой раздел выставки будет посвящен комиксам по произведениям Льва Николаевича Толстого. В 20-е годы в Югославии рисовали комиксы по повести «Хаджи-Мурат», романам «Анна Каренина» и «Воскресение». В дальнейшем планируем показать эту выставку в Черногории и в Боснии и Герцеговине, добавив в нее разделы про взаимоотношения Толстого с местными писателями», - сообщила Галина Лысякова.

Из фондов Государственного музея Л.Н. Толстого посетители увидят фотографии, рукописи, графику, видеохронику и книжные издания, а также услышат запись голоса Толстого.

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