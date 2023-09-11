Санкт-Петербург привлекает зарубежных кинематографистов​​​​​​​​​​​​​​

Завершился кинолокационный тур РОСКИНО для продюсеров и режиссеров Ирана и стран СНГ: международные партнеры выразили готовность к совместному кинопроизводству и съемкам в России.

Санкт-Петербург стал точкой притяжения для представителей зарубежной киноиндустрии: на прошлой неделе в Северной столице проходил визит группы кинематографистов Ирана и стран СНГ в рамках кинолокационного тура РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Гости знакомились с потенциальными локациями для съемок и обсуждали возможности сотрудничества с российской стороной в рамках IV Международного фестиваля нового игрового и документального кино России и стран ближнего зарубежья Lendoc Film Festival (LEFF) 2023. В число участников кинолокационного тура вошли режиссеры и продюсеры Ирана, Казахстана, Азербайджана, Таджикистана, Белоруссии, Киргизии и Узбекистана.

Режиссер Мехди Фард Гадери (Иран):

«Это мой первый мой визит в Санкт-Петербург, и здесь великолепная атмосфера, чтобы создавать фильмы. Раньше я думал, что в этом городе можно снимать, в основном, мелодрамы и любовные истории, но в рамках нашего тура я увидел много локаций, которые идеально подходят для самых разных жанров – драм, триллеров и так далее. Я был в других российских городах, но Санкт-Петербург – это нечто особенное, ты как будто находишься внутри картины живописца, – настолько он прекрасен. Я бы с удовольствием снял здесь фильм. Думаю, что сейчас есть хорошие возможности для совместной работы российских и иранских режиссеров».

Мехди Фард Гадери также провел образовательный семинар под брендом ROSKINO Academy «Особенности кинопроизводства и копродукции в Иране» на площадке киностудии «Лендок». Он рассказал, что в настоящее время в Иране ежегодно выпускается 100 коммерческих, художественных и независимых полнометражных фильмов, а также 3000 короткометражных фильмов. Иранские фильмы в последние годы были представлены на крупнейших мировых кинофестивалях (Канны, Венеция, Торонто, Берлин, Москва, Шанхай, Роттердам и другие). Иранская сторона заинтересована в копродукции как в сфере производства, так и в области пост-продакшена.

Продюсер из Таджикистана Акмал Ахмад Абдуллозода отметил:

«Мы уже планируем три проекта с российскими кинематографистами, с киностудией «Лендок»; в основном, там подразумеваются съемки в Таджикистане. Но после этого кинолокационного тура в наших следующих совместных проектах будет много съемок и в Санкт-Петербурге: мы открыли для себя целый ряд новых интересных мест».

Представитель Белоруссии, продюсер Евгений Арендаревич выразил восхищение программой кинолокационного тура:

«Спасибо за возможность посетить замечательный город Санкт-Петербург. Мы уже нашли множество вариантов для съемок, тем более что с 2008 года существует Соглашение о совместном фильмопроизводстве государств – участников СНГ. Хочу отметить, что на современном этапе исторического развития Россия и Беларусь стали еще ближе, и, конечно же, сотрудничество в кинематографической сфере должно развиваться еще активнее».

Евгений Арендаревич и Акмал Ахмад Абдуллозода также выступили спикерами образовательного семинара ROSKINO Academy в рамках деловой программы кинофестиваля Lendoc Film Festival «Презентация киноиндустрий Беларуси, Таджикистана и Азербайджана». Индустрию Азербайджана представил еще один участник кинолокационного тура РОСКИНО Фариз Ахмедов, председатель жюри неигрового конкурса кинофестиваля Lendoc Film Festival, режиссер и продюсер более 30 художественных, документальных и анимационных фильмов.

Своей оценкой потенциала совместного кинопроизводства поделился режиссер и член правления Союза кинематографистов Кыргызстана Акжолтой Бекболотов. Он отметил: «Сегодняшние реалии в кинопроизводстве (большое количество контента, конкуренция кинопроизводителей) диктуют такую ситуацию, что изначально, когда создается фильм, необходимо расширять территорию показа, как минимум, на две страны. Если мы найдем темы фильмов, которые интересны обеим сторонам, мы можем создавать много хороших проектов, которые понравятся зрителям и останутся в истории кинематографа. Что касается Санкт-Петербурга как съемочной локации, то архитектура города позволяет создавать на экране атмосферу европейских городов разных эпох».

Представитель Узбекистана, заместитель директора агентства кинематографии Узбекистана Шухрат Резаев, также рассказал о своих впечатлениях:

«Санкт-Петербург – это известный во всем мире центр культуры. У целого поколения людей в постсоветском пространстве этот город вызывает очень теплые чувства, ассоциации с молодостью, и я думаю, что, если снимать исторические фильмы, особенно про советское время, то обязательно какой-то эпизод нужно посвятить Санкт-Петербургу. Я раньше был знаком, в основном, с традиционными локациями исторического центра города, но в рамках кинолокационного тура РОСКИНО мы получили возможность увидеть новые, неизведанные для кинематографистов места, благодаря которым могут быть реализованы любые творческие замыслы. Думаю, что у нас обязательно будут проекты, связанные с локациями Санкт-Петербурга».

В рамках своего визита в Санкт-Петербург группа зарубежных кинематографистов посетила Дворцовую площадь, Дом ученых им. М.Горького, Мраморный Дворец, Михайловский замок, Петропавловскую крепость, Юсуповский дворец, Витебский вокзал, Морской вокзал, форты Кронштадта и другие локации. Также в рамках фестиваля Lendoc Film Festival они приняли участие в питчингах копродукционных проектов СНГ, отметив, что было много интересных и актуальных работ.

Более предметно вопросы совместного кинопроизводства гости обсудили на заседании руководителей киноорганизаций стран СНГ по вопросам совместного производства в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга. В числе предложений, которые прозвучали на этой встрече, – создание постоянно действующего копродукционного совета, а также профориентационной лаборатории для молодых кинематографистов.

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