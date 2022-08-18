В Ханты-Мансийске благоустроят территорию возле стеллы «Первооткрывателям земли Югорской»

Прошел финал Всероссийского Хакатона «Города» в Ханты-Мансийске. На защите победил проект молодых архитекторов из Самары, Ростова-на-Дону, Москвы и Сургута по благоустройству территории возле стеллы «Первооткрывателям земли Югорской». Проект будет реализован регионом до 2026 года.

Хакатон «Города» объединяет молодых урбанистов и архитекторов, готовых разработать проекты благоустройства территорий для регионов. В конкурсе участвовало 448 кандидатов, студентов профильных вузов со всей страны. С июля по ноябрь 2022 года 5 регионах России (Псковской, Новосибирской, Курской областях, Приморском крае и Ханты-Мансийском АО) проходят очные воркшопы и защиты проектов среди команд-финалистов.

9-13 августа прошел воркшоп в Ханты-Мансийске. Под руководством опытных кураторов-наставников молодые специалисты исследовали территорию, изучили пожелания местных жителей и разработали свои проекты благоустройства территории возле стеллы «Первооткрывателям земли Югорской» в Ханты-Мансийске.

Кураторами хакатона выступили Наталия Прокофьева, сооснователь SUP.architects, и Рената Насыбуллина — сооснователь link.bureau, кандидат архитектуры, доцент кафедры архитектуры Академии строительства и архитектуры Самарского государственного технического университета, председатель совета молодых архитекторов Самары.

В состав жюри вошли:

Алексей Шипилов, первый заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Евгений Родионов, заместитель Главы города Ханты-Мансийска;

Елена Шумакова, директор Департамента общественных, внешних связей и молодёжной политики;

Ольга Фролова, заместитель директора, главный архитектор Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, заместитель председателя Комиссии по градостроительству и архитектуре города Ханты-Мансийска;

Эла Тимотин, заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска», секретарь Комиссии по градостроительству и архитектуре города Ханты-Мансийска;

Дмитрий Коробочкин, преподаватель базовой кафедры «Жилищного строительства и управления девелоперскими проектами» ЮГУ, член Комиссии по градостроительству и архитектуре города Ханты-Мансийска;

Сергей Жернов, представитель общественности, член Комиссии по градостроительству и архитектуре города Ханты-Мансийска.

Наталья Ермилова, начальник отдела молодежных проектов и программ управления по молодежной политике Департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Две команды представили членам свои проекты. Первая команда разработала проект «Городские террасы», создающий видовые точки-террасы для созерцания прекрасной природы. Проект второй команды стремится создать новую точку притяжения в городе, основываясь на балансе урбанизации и природы.

Перед жюри стоял сложный выбор, в результате жарких дискуссий победил проект второй команды, в которую вошли Татьяна Королева (Самара), Юлия Садчикова (Ростов-на-Дону), Елизавета Корецкая (Москва), Александра Миронова (Москва), Мигель Сафиуллин (Сургут).

Следующий очные сессии Хакатона «Города» состоятся в Новосибирске (Новосибирская обл., 23 – 27 августа 2022), Владивостоке (Приморский край, 5 – 9 сентября 2022) и в Щиграх (Курская обл., 9 – 13 октября 2022).

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