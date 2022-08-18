В Ростове Великом реконструируют Гостиный двор

Государственное автономное учреждение Ярославской области «Государственная экспертиза в строительстве» рассмотрело документацию на работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Гостиный двор» в Ростове Великом. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение. Экспертная организация подключена и использует ЕЦПЭ.

Построенный в 1841 году по проекту архитектора А.И. Мельникова Гостиный двор – это часть ростовских Торговых рядов, огромного комплекса, состоящего из построенных в разное время и в разном стиле зданий. Каменный Гостиный двор, окруженный длинной галереей с аркадами, с церковью Спаса на Торгу, был построен после того, как сгорел деревянный Гостиный двор 1820-х годов постройки.

Проектными решениями, рассмотренными Государственной экспертизой Ярославской области, предусмотрена реконструкция здания. Она проводится в рамках проекта «Ростов Великий – духовный центр России». После окончания работ в Гостином дворе планируется разместить музей, рестораны и торговые павильоны.

Проектную документацию разработала ярославская художественная мастерская «Реставратор».

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