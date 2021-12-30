В Химках открыли модельную библиотеку

Библиотека в Химках стала одним из победителей конкурса на создание модельных библиотек в рамках нацпроекта «Культура» и была включена в дополнительный набор 2021 года.

На реализацию проекта у библиотеки было чуть более двух месяцев. Но этого времени хватило для того, чтобы на федеральные средства в размере 10 млн рублей закупить современное высокотехнологичное оборудование для реализации образовательных и творческих проектов, автоматизировать библиотеку информационными библиотечными системами (ЭЧБ, RFID-метки, OPAC-Global).

Муниципальные власти выделили на капитальный и текущий ремонт библиотеки 17 млн рублей для создания молодежной зоны с фотостудией, звукозаписывающей студией и YouTube зоной, читального зала с коворкинг-зоной, детской зоны с читальным и интерактивным залами и игровой антресолью «Хроники Нарнии», кафе «Рататуй», пространства «Мэйкерсплейс» с художественным залом «Немалевич» и зала для мастер-классов «Назад в будущее». В библиотеку закуплено почти 4 тысячи новых книг.

«Национальный проект «Культура» дает беспрецедентные возможности, и сегодня мы видим один из его результатов. Таких библиотек: разных, но очень современных, только в Московской области за три года реализации нацпроекта появилось уже десять. И это далеко не предел. Учреждение, в котором мы находимся, уже сложно назвать библиотекой, сюда можно прийти всей семьей, и каждый найдет себе занятие по душе. Посмотрите, как изменился облик этой библиотеки, сколько современных форматов работы здесь появилось. Как мне рассказали, сюда и раньше приходило достаточно много людей, но я абсолютно уверена в том, что теперь количество посетителей здесь увеличится в разы, – сообщила заместитель Министра культуры РФ Ольга Ярилова, участвовавшая в церемонии открытия библитотеки. – Важно и то, что на создание таких объектов идут средства и федерального, и муниципальных бюджетов. Просто главы регионов видят, насколько востребованы такие пространства».

«Мне приятно, что мы находимся именно в Химках. Центральная детская школа искусств городского округа Химки недавно была признана лучшей в стране, а сейчас мы открываем здесь первую модельную библиотеку. Подобные библиотеки очень востребованы во всей Московской области. В первую очередь потому, что сюда можно приходить семьями. Самые маленькие посетители могут находиться в игровой зоне, пока их родители, скажем, будут изучать иностранные языки. Во-вторых, рядом с библиотекой есть место для велопарковки, в самой библиотеке – кафе, зарядные устройства для всех гаджетов, так что все это может работать не только для читателей, но и на жителей города, – сказала министр культуры Московской области Елена Харламова. – Открывая модельные библиотеки, мы всегда отталкиваемся от пожеланий жителей. Спасибо Министерству культуры Российской Федерации за предоставленную возможность изменять пространство библиотек, придавая им современный вид».

По словам Елены Михайловны, 23 процента жителей Московской области в свободное время читают художественную литературу. Это значит, что интерес к чтению по-прежнему высок, а библиотеки, тем более модельные, будут востребованы.

Планируется, что в модельной библиотеке откроются: мастерская чтения, курс развития мыслительных способностей, творческая мастерская, школа живописи, литературный клуб для детей, курсы иностранных языков (арабский и английский языки), курсы изобразительных искусств для детей, курсы программирования для детей и подростков, лаборатория инновационного творчества и робототехники, школа звукозаписи и клуб «Почувствуй себя диджеем», школа блогера.

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