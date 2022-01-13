PwC объявляет о начале седьмого сезона премии «Деловая книга года в России»

13 января 2022 года на интернет-платформе CrowdSpace начинается прием заявок на участие в единственной в России ежегодной специализированной премии для авторов нехудожественных произведений по бизнес-тематике «Деловая книга года в России», которую PwC организует седьмой год подряд. Народное голосование, призванное сформировать список из 15 лучших произведений (по 5 книг в каждой номинации), продлится до 4 марта. Начиная с 5 марта к оценке отобранных произведений приступит экспертное жюри, чтобы определить победителей.

На соискание премии выдвигаются произведения, изданные на русском языке в год, предшествующий проведению премии, и авторские переводы произведений, изданных за рубежом не ранее чем за два года до их издания на русском языке в России. Книги-победители определяются в трех номинациях: «Лучшая книга российского автора», «Лучшая книга зарубежного автора, изданная в России» и «Лучшая книга в помощь бизнесу». К последней категории относится литература, содержащая рекомендации по улучшению качества работы HR, PR и других корпоративных служб, авторы которой раскрывают тонкости переговорного процесса или делятся советами по развитию полезных для ведения бизнеса навыков.

«В прошлом году в рамках исследования “Российский бизнес глазами самих россиян” мы выяснили отношение соотечественников к деловой литературе и оказалось, что в возрастной категории 18-30 лет бизнес-книгами интересуются почти 40 % опрошенных. Мы видим растущий потенциал в отборе качественной бизнес-литературы силами народного голосования и компетентного жюри, представители которого уже седьмой год подряд поддерживают премию “Деловая книга года в России”. Уверены, что количество почитателей подобной литературы будет только расти. Согласно нашему опросу, почти двум третям респондентов хотелось бы, чтобы бизнесом стали заниматься их дети и внуки, а качественная литература способна развить необходимые полезные навыки для старта и ведения бизнеса», – рассказыват управляющий партнёр PwC в России Игорь Латаков.

Впервые конкурс был проведен в 2016 году. Победителями в 2021 году стали:

в номинации «Лучшая книга российского автора» — «От носорога к единорогу. Как провести компанию через трансформацию», Виктор Орловский, Владимир Коровкин (Бомбора);

в номинации «Лучшая книга зарубежного автора, изданная в России» — «Почувствуй аромат нового дня. Императив командной работы», Саймон Мак Рори (Олимп-Бизнес);

в номинации «Лучшая книга в помощь бизнесу» — «Синдром Патрика. Как создать личный бренд, оставаясь верным самому себе», Надежда Кобина, Елена Старостина (Бомбора).

Церемония награждения победителей премии «Деловая книга года в России» 2022 года состоится по традиции в рамках Петербургского международного экономического форума.

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