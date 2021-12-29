Kartina.TV открывает пользователям доступ к аудиокнигам вместе с ЛитРес

Оператор русскоязычного интернет-телевидения за рубежом Kartina.TV сообщил о заключении соглашения с ЛитРес, крупнейшим книжным сервисом в России и странах СНГ.

До конца года на платформе, в приложениях iOS и Android, всем пользователям подписки Kartina.TV, будет предоставлен доступ к обширному каталогу аудиокниг сервиса ЛитРес. В него вошли более 30 тысяч произведений в разных жанрах: от детской литературы до научной фантастики, от биографий и мемуаров до зарубежной классики.

Андреас Рейх, генеральный директор Kartina.TV: «Миссией Kartina.TV уже долгие годы является продвижение русскоязычного контента на международной арене. Изначально компания занималась исключительно телевизионным контентом, но в дальнейшем мы стали активно развивать направление кино, сериалов и даже запустили собственное радио, потому поэтому появление книг и текстовых материалов на русском — это логичное развитие нашего сервиса для пользователей. Kartina.TV постепенно трансформируется в медиахолдинг, который занимается комплексным продвижением как свежего яркого контента на русском, так и классических произведений и элементов культурного наследия. Русскоязычная литература — как раз один из этих важных атрибутов, который теперь стал доступен нашим пользователям».

«Мы рады сотрудничеству с Kartina.TV. Это важный для ЛитРес проект, так как он отвечает нашим стратегическим задачам — развитию сервисов не только в России, но и на глобальном уровне. В первом полугодии 2021 года доля выручки с зарубежных рынков в сервисе ЛитРес составила около 20%. Теперь благодаря подписке Kartina.TV у зарубежной русскоязычной аудитории есть еще одна возможность знакомиться с классикой литературы и бестселлерами в аудиоформате в один клик», – говорит заместитель генерального директора по стратегическому маркетингу и развитию группы компаний ЛитРес Ирина Грааф.

По словам представителей Kartina.TV в топ-5 наиболее популярных аудиокниг за рубежом вошли «Подсознание может все!» Джона Кехо, «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Сэмюэля Клейсона, «Радикальное Прощение. Духовная технология для исцеления взаимоотношений, избавления от гнева и чувства вины, нахождения взаимопонимания в любой ситуации» Колина Типпинга, «Зеленый свет» Мэттью Макконахи, «НИ СЫ. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед» Джена Синсеро. В целом, наибольшим спросом у зарубежных читателей пользовалась литература по саморазвитию.

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