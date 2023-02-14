В Химках создадут самый массовый в России портрет

В рамках фестиваля «ColorFest» команда МЕГИ решила создать уникальное произведение современного искусства, героями которого станут посетители. В течение февраля в МЕГЕ Химки будет реализовываться уникальный проект: художники из МГАХИ им. Сурикова создадут портреты всех желающих, а после соберут в единый «мурал» - полотно размером 5*3 метра. Рекорд зафиксируют специалисты Реестра рекордов России. Организаторы планируют собрать на одном портрете минимум 800 человек.

«МЕГА давно стала для жителей Химок чем-то большим, чем торговый центр. У нас есть сформированное комьюнити, совместно проводятся социальные и детские проекты. К тому же, в период “романтического сезона” сюда будут приходить парами, семьями, с друзьями. Почему бы не подарить посетителям такой уникальный подарок - показать, что каждый красив, интересен и индивидуален!» - рассказывает руководитель проекта Елена Смирнова.

Генеральным партнером проекта выступает Московский государственный академический художественный институт имени В.И.Сурикова. Студентам вуза было предложено поучаствовать в проекте и по итогам конкурса была выбрана команда-победитель, которая специально для проекта разработала авторскую стилистику, в которой будут выполнены портреты.

Художниками проекта станут студенты факультета Графики: Анна Канфер, Диана Некрасова и Даниил Гулькин.

«С первых дней мы позиционируем студентов МГАХИ - как профессиональных художников. Поэтому с радостью поддержали идею - это позволит ребятам проявиться и попробовать свои силы в реальном проекте», - отмечает декан факультета Графики Евгения Воронова.

Проект будет реализован в два этапа. В течение февраля (каждые пятницу, субботу и воскресенье) в МЕГЕ будут работать художники. Любой желающий может заполнить онлайн-анкету и стать «музой» - всего за 5 минут художник напишет портрет на графическом планшете, он будет мгновенно отправлен герою.

После того, как портреты будут написаны, начнется масштабная работа по сборке общей сюжетной картины: все герои (ожидается минимум 800 участников) будут размещены на полотне. Предполагается изобразить центральный атриум МЕГИ и гостей, занятых своими делами - шопингом, общением, едой. Для участников финальная композиция станет сюрпризом - заранее не будет известно, в какой части картины будет размещен конкретный портрет.

Торжественная презентация и регистрация рекорда России состоятся на фестивале ColorFest 4 марта.

Заполнить заявку на участие можно на сайте mega.ru или при визите в МЕГУ.

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