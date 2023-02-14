Любовь Успенская больше не хочет никаких романов

Любовь Успенская заявила, что больше не хочет заводить романы! Из-за чего артистка приняла такое решение? О чем теперь мечтает королева шансона? Какого жениха она ищет для своей дочери Татьяны? И почему на съемках дебютного клипа Тани Успенская боялась за ее жизнь?

Совсем недавно Любовь Успенская говорила, что открыта к новым отношениям. Какое-то время она даже задумывалась о втором ребенке. Искала суррогатную мать, а также – кандидата в мужья и отцы.

«Я только после четырех браков поняла, что муж должен быть другом, верным, любящим. Это человек, который дорожит тобой, и мы оба всегда на одной волне», - теперь считает Любовь Успенская.

Но на одном из прошедших мероприятий 68-летняя королева шансона вдруг заявила, что оставила попытки найти женское счастье. Поняла, что мужчин, которые выдержат ее ритм жизни – нет.

«Семье нужно уделять особое внимание, отдавать много времени. А я постоянно на гастролях, меня видят раз в месяц дома, и то случайно. Я поняла, что семейная жизнь не про меня», - делится королева шансона.

Любовь возвращается с одних гастролей, как уже надо собирать чемоданы для следующих. А в перерывах еще съемки на телевидении, участие в концертах в Москве, интервью и фотосессии.

«Какое свидание, ребята? У меня нет времени поесть. Сегодня приехала с Красноярска, с самолета домой, приняла душ и вот я уже здесь на сцене», - говорит Любовь.

Оставить шоу-бизнес даже ради любви Успенская не готова. Слишком много сил она вложила в свою профессию.

«Я дала себе клятву и обручилась на всю жизнь со сценой», - шутит Успенская.

Теперь артистка переключилась на дочку. Она решила заняться ее личной жизнью и сейчас ищет девушке жениха. Певица объясняет: время идет. Тане в декабре прошлого года исполнилось 33. Сама Успенская тоже не молодеет. И признаётся, что единственное желание сейчас – поскорее стать бабушкой!



«Я мечтаю о внуках. У всех наших звезд уже есть несколько! Дай Бог и мне увидеть маленькое дите и умереть», - говорит Любовь.

Татьяна Плаксина сосредоточена на карьере. И все время посвящает творчеству. Выступает под псевдонимом PACHA TATI. Недавно у девушки вышел дебютный клип.

Во время съемок ролика Таня в полной мере ощутила, как тяжело быть артисткой. А мама здорово перенервничала. Она опасалась за жизнь и здоровье наследницы.

«Съемки были очень сложные, в лесу, на холоде. Она вообще раздетая была. Я, честно, боялась, что она заболеет. За такие съемки вообще нужно давать Оскара», - восхищается дочерью артистка.

Татьяне нравится выходить на сцену, она обожает петь. Но не скрывает, что, в отличие от мамы, не собирается ставить крест на романтических отношениях и хочет создать семью.

«Мои главные планы - реализовываться во всех смыслах этого слова: встретить любимого человека, родить ребенка», - делится Татьяна.

Вот только подходящего кавалера все нет. Знакомятся многие. Но все они должны пройти проверку у знаменитой мамы. Успенская боится, что дочь станет жертвой альфонса, поэтому тщательно фильтрует тех, кто пытается добиться внимания ее наследницы.

«Я столкнулась с такими негодяями, подонками и не только. Многие мои состоятельные и знаменитые друзья также побывали в этой шкуре и знают, что такое, когда от твоего ребенка хотят не отношений, а чего-то другого», - переживает Любовь.

Раз достойных женихов пока нет, Плаксина решила не торопить события. И погрузилась в творчество. Она записывает новые песни и готовит первый сольный альбом.

«Таня сегодня много работает над альбомом, над своим имиджем. Это серьезная работа. Девочки, вы сегодня много мужчин видите, которые готовы? Нет, мы не будем кривить душой. Но они есть, надо очень серьезно к этому подойти», - рассуждает Успенская.

Королева шансона радуется успехам Татьяны. Но советует почаще ходить на свидания. Мать переживает, что дочь повторит ее ошибки и останется одна.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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