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В Испании открылась выставка Музея Победы «Окна сатиры»

editor
By editor
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окна сатиры
Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

В культурной ассоциации «Мадиа Лева» в городе Луго (Испания) открылась художественная выставка Музея Победы «Окна сатиры». Планшетная экспозиция будет представлена на русском языке.

«В честь 80-летия безоговорочной капитуляции нацистской Германии культурное пространство «Мадия Лева» в сотрудничестве с ассоциацией «Славяне в Галисии» и Русским домом в Мадриде представляет выставку «Окна сатиры» Музея Победы — экспозицию, посвященную советской графике времен Великой Отечественной войны», — отметили организаторы.

Выставка «Окна сатиры» создана на основе материалов из фондов Музея Победы. В экспозиции представят около 40 оцифрованных плакатов 1941-1945 годов, авторы которых — художники «Окон ТАСС». Проект даст возможность не только оценить профессионализм создателей агитационного искусства, но и позволит ощутить атмосферу и ритм жизни того далекого от нас периода.

«Творчество художников, поэтов, журналистов, составивших во время Великой Отечественной войны основной костяк объединения «Окна ТАСС», справедливо считают мощным пропагандистским оружием. Поэтической и художественной летописью войны называют «Окна ТАСС» не только почитатели плакатного жанра, но и историки. «Окна» рассказывали о героизме советских воинов, призывали к защите Отечества, в сатирической форме высмеивали Гитлера и его союзников», — подчеркнули в Музее Победы.

Посетителям представят работы художников Кукрыниксов (трио – Михаил Куприянов, Порфирий Крылов и Николай Соколов), Бориса Ефимова, Павла Соколова-Скаля и других.

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