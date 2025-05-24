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Белорусские кинолегенды «Чёрный замок» и «Песня Сирин» в финале британского кинофестиваля

editor
By editor
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Sirin’s-Song

Беларусь в этом году ярко и красочно представлена на международной культурной арене: сразу два белорусских фильма вошли в финал 7-го Международного кинофестиваля ECG Film Festival, проходящего в Великобритании (Лондоне). В 2025 году участие в фестивале принимают картины из 23 стран, и попадание обеих лент в финал — знаковое событие для национального кинематографа.

Фестиваль ECG Film Festival (Eurasian Creative Guild Film Festival) специализируется на продвижении фильмов, связанных с культурой, историей и творческими голосами стран Евразии, открывая британской публике новые имена, сюжеты и визуальные языки.

В категории игрового кино (Feature Films) в финал вышел фильм «Чёрный замок» режиссёра Кирилла Кузина, созданный по мотивам романа Владимира Короткевича. Это мистико-историческая история о профессоре, который оказывается в
Средневековье и сталкивается с загадками прошлого, перекликающимися с настоящим.

В категории анимационного кино (Animated Films) Беларусь представлена фильмом «Песня Сирин» Елены Туровой — красочным приключением, основанным на белорусской мифологии. Двое школьников оказываются в волшебном мире славянских богов, где сражаются за баланс трёх миров.

Фильм уже получил высокую оценку жюри. Член жюри Анастасия Калиновская отметила: «Яркий, интересный, познавательный анимационный фильм с захватывающим сюжетом. «Песня Сирин» — это редкий пример того, как мифология и культура страны могут быть органично и увлекательно представлены детям и взрослым».

Показ фильмов состоится в кинотеатре Lumiere Romford, фильмы представит Посольство Республики Беларусь в Великобритании и Северной Ирландии.

Церемония награждения пройдет через 3 дня, и именно тогда станет известно, получат ли белорусские картины гран-при или другие награды. Участие сразу в двух финальных номинациях — это не просто успех, а серьёзный шаг вперёд для белорусского кино на международной сцене.

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