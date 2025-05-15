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В Узбекистане выходит фильм Эльдара Юлдашева «Тайметов. Вестник Победы»

editor
By editor
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Тайметов
Фото © пресс-служба АНО «Про.Азия»

В Узбекистане выходит фильм Эльдара Юлдашева «Тайметов. Вестник Победы» об Абдусамате Тайметове – первом узбекском военном и гражданском лётчике, герое войны, основателе авиашколы Узбекистана и первом директоре Ташкентского аэропорта. Именно ему была доверена одна из главных секретных операций в последние дни войны. В фильме также рассказывается о первом узбекском самолёте «Ли-2», выпускавшемся на Ташкентском авиазаводе, который был активно задействован и на фронте, и в тылу.

Картина «Тайметов. Вестник Победы» является единственным экранным проектом в Узбекистане, посвященным 80-летию Великой Победы. Фильм выходит на узбекском, русском и английском языках.

«Самым сложным было найти такого героя, который внёс свой вклад в Победу. И мы его нашли: Абдусамат Тайметов не просто внёс вклад, а стал вестником Победы для целой страны, самой большой в мире, 1/6 части суши – для бывшего Советского Союза. Второй наш “герой” – железный. Это самолёт “Ли-2”, который выпускался в Ташкенте для нужд фронта», – рассказал Эльдар Юлдашев.

На русском языке фильм озвучил Рустам Сагдуллаев – легендарный «Ромео из Ташкента», звезда киноленты Леонида Быкова «В бой идут одни старики», заслуженный артист Узбекской ССР, режиссёр, педагог. Фильм на узбекском языке озвучил актёр Джавахир Закиров.

Экспертами в проекте выступили ведущие специалисты в военной, лётной и исторической сферах:

  • Александр Харламов – полковник, военный летчик-снайпер, летчик-испытатель, председатель Комитета ветеранов войск ПВО и ВВС Узбекистана;
  • Ирина Кипаренко – главный хранитель фондов и экс-директор Государственного музея Вооруженных Сил Узбекистана;
  • Уткур Тайметов – командир правительственного экипажа ВС ЯК-40, командир ВС ИЛ-62 и ИЛ-86;
  • Евгений Скляревский – инженер-механик ТАПОиЧ им. В. П. Чкалова (1978-1998 гг.).

Съёмки проходили в Ташкенте, на территории Парка Победы, Музея славы и Музея Вооруженных сил Узбекистана. Расширенный вариант киноленты планируется презентовать позже на одном из российских кинофестивалей.

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