В Историческом парке «Россия – моя история» на ВДНХ откроется выставка «Русский Азов»

26 апреля в павильоне №57 начнет свою работу выставочный проект «Русский Азов». Проект реализуется Фондом «Перспектива» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В экспозиции будет впервые представлена история городов побережья Азовского моря. В мультимедийном формате посетителям будут представлены материалы ведущих российских музеев и архивов.

В экспозиции гости ВДНХ окажутся на берегу цифрового Азовского моря с самой настоящей галькой под ногами, исследуют географию Приазовья, буквально прикоснутся к старинным артефактам с помощью трехмерных голограмм, узнают историю казачества с помощью управляемых жестами экспонатов-носителей, испытают яркие эмоции в окружении полномасштабного лазерного видеомэппинга.

«Живая лента» истории Азова из десятков мультимедийных экранов и сенсорных планшетов, проекторов и 3D-моделей, напольных проекций и мультимедийных панорам пригласит посетителей совершить увлекательное путешествие во времени. В экспозиции можно будет увидеть быт кочевых племён Приазовья, узнать об известной битве на реке Калке, судьбе князя Дмитрия Донского, зарождении кубанского казачества и вековых усилиях России по защите своих южных рубежей.

Выставка «Русский Азов» будет открыта с 26 апреля по 30 июня со среды по воскресенье с 11:00 до 19:45.

Вход свободный.

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