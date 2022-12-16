РОСИЗО открывает выставку «От музыки к свету. Посвящение Скрябину»

23 декабря РОСИЗО при поддержке Министерства культуры РФ в залах в Петроверигском переулке представит выставку «От музыки к свету. Посвящение Скрябину», приуроченную к 150-летнему юбилею Александра Николаевича Скрябина. Выставочный проект откроется в преддверии дня рождения пианиста и композитора, великого новатора, основоположника светомузыкального синтеза, вышедшего за границы существующего художественного опыта и традиционного звукосложения.

Его творчество опередило свое время по охвату замысла и предопределило развитие музыкальной мысли последующих десятилетий. Созданная в 1910 году симфоническая поэма «Прометей» («Поэма огня») впервые в музыкальной практике содержала световую партию — «Luce», для которой композитор разметил шкалу цветотональностей и попытался зафиксировать собственные светоцветовые ощущения в партитуре средствами традиционной нотации.

На выставке представлена деятельность первопроходцев светоцветового искусства в России в 1910–1930-е годы: синтетические поиски ярких представителей отечественного художественного авангарда Василия Кандинского и Михаила Матюшина, «Оптофоническое искусство» Владимира Баранова-Россине и «Искусство света и цвета» Григория Гидони.

Один из разделов выставки рассказывает об открытиях второй половины XX века, вдохновленных идеями Скрябина: создании Евгением Мурзиным первого в мире фотоэлектронного оптического музыкального инструмента «АНС», названного в честь композитора, а также масштабной деятельности пионера световых инсталляций Булата Галеева и руководимого им Казанского студенческого конструкторского бюро (позже НИИ) «Прометей». Экспозиция высвечивает отличия между цветомузыкальными экспериментами Константина Леонтьева и светоживописью Юрия Правдюка, Сергея Зорина, музыкой света Флориана Юрьева, знакомит с творчеством молодых медиахудожников.

В экспозицию вошли предметы из фондов Российского национального музея музыки, Мемориального музея А. Н. Скрябина, Российской государственной библиотеки, Государственного театрального музея имени А. А. Бахрушина, Музея истории Санкт-Петербурга, Московского музея современного искусства, Российского института истории искусств, Фонда поддержки аудиовизуального и технологического искусства «Прометей» имени Б. Галеева и других музеев, а также из частных собраний.

Специально для выставки Сергей Зорин, основатель первого и единственного в России оптического театра, создал динамическое светоживописное произведение на музыку Александра Скрябина. Также архитектор Михаил Корси в команде с молодыми художниками выполнили макеты архитектурных сооружений, среди которых — впервые изготовленный по эскизам Скрябина макет его мистериального храма.

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