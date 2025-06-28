В каких городах России больше всего авторов молодежной прозы

28 июня Россия отмечает День молодежи. Специально к этому празднику литературная платформа независимых авторов «Литнет» проанализировала, в каких городах нашей страны живет и творит наибольшее количество независимых писателей молодежной прозы, а также где больше всего ее читают.

Ключевые данные:

После Москвы и Санкт-Петербурга самое большое количество digital-писателей живет в Краснодаре, Новосибирске и Екатеринбурге.

Самые популярные сюжеты молодежной прозы — это отношения от ненависти до любви, студенческий сеттинг и первая любовь.

В Москве, Туапсе и Санкт-Петербурге больше всего читают молодежную прозу.

Где больше всего читают молодежную прозу

Платформа «Литнет» посмотрела, в каких городах чаще всего читают молодежную прозу. Интересно, что после традиционной Москвы на втором месте расположился Туапсе, а Санкт-Петербург оказался только на третьем месте. Четвертую строчку занял еще один жаркий город — Ростов-на-Дону. Любопытно, что в десятке городов, где больше всего читают молодежную прозу, только один сибирский город — Красноярск. Владивостоку не хватило совсем немного прочтений, чтобы войти в десятку лидеров, однако отрыв небольшой, поэтому его также необходимо упомянуть.

Топ-11 городов, больше всего читающих молодежную прозу

Москва;

Туапсе;

Санкт-Петербург;

Ростов-на-Дону;

Нижний Новгород;

Тамбов;

Самара;

Иваново;

Екатеринбург;

Красноярск;

Владивосток.

Где живут и творят авторы молодежной прозы

По данным платформы «Литнет», традиционно на первом месте расположились Москва и Санкт-Петербург. Однако это самые крупные города России, поэтому для полной объективности мы представляем топ-12 городов нашей страны, где живут и работают молодые писатели. Хочется отметить, что в топе максимально представлена география нашей большой страны. Сразу за двумя столицами идет жаркий Краснодар со своими талантливыми авторами, а за ним противоположная сторона России — культурный центр Сибири, который в этом топ-12 представляет Новосибирск с его на всю страну известной творческой молодежью. Также в наш список, где живут и работают молодые писатели, вошли южные Волгоград, Воронеж, Ростов-на-Дону и Самара, уральские Екатеринбург, Челябинск и сибирские Омск и Красноярск.

Топ-12 городов России, где живут писатели

Москва;

Санкт-Петербург;

Краснодар;

Новосибирск;

Екатеринбург;

Волгоград;

Воронеж;

Ростов-на-Дону;

Челябинск;

Омск;

Самара;

Красноярск.

Наиболее полюбившиеся сюжетные линии

«Литнет» проанализировал главные теги на книгах, которые собирали больше всего читателей. На сегодняшний день это самые популярные сюжетные линии как среди независимых авторов, так и у читателей. Наиболее востребованными стали любовные темы: отношения от ненависти до любви, студенческий сеттинг, первая любовь, а также такая тема, как богатый парень и простая девушка. Интересно, что сразу за любовью читателей интересуют жизненные, повседневные вопросы: студенчество, школа и юмор.

Топ-10 самых популярных сюжетных тропов

От ненависти до любви;

Студенты;

Первая любовь;

Богатый парень и простая девушка / Плохой парень и хорошая девушка;

Юмор;

Магическая академия;

Школа и любовь;

Подростки и подростковая любовь;

Лучшие друзья;

Встреча через время.

«Жанр молодежной прозы на «Литнете» плотно сосуществует с современным любовным романом, поскольку оба жанра поднимают похожие темы: первая любовь, сильные эмоциональные переживания, сложные отношения. Для многих читателей важно ощутить чувство ностальгии через классические сеттинги школы и университета. Именно поэтому молодежная проза представлена на портале через разделение: подростковая проза зачастую включает в себя истории взросления и школьных взаимодействий, в то время как молодежная проза — это более «взрослые» истории об учебе в университете и становлении героев. Именно поэтому этот жанр так популярен не только у молодой аудитории, которой близки эти темы, но и у читателей более старшего возраста», – уточняет редактор «Литнета» Анастасия Тугова.

Молодежные авторы

Средний возраст авторов молодежной прозы — от 31 до 40 лет. Больше всего авторов (30%) относятся к возрастной категории «от 31 до 35 лет». Еще 16% писателей — к категории «от 26 до 30 лет». Таким образом, для молодежи часто пишет сама молодежь. Однако интересно, что возрастной диапазон авторов максимально широкий: 23% писателей — в возрасте от 36 до 40 лет, а 12% — от 41 до 45 лет. Самому молодому автору — 21 год, а самому взрослому — 71 год.

Интересно, что лишь 17% авторов пишут исключительно в жанре молодежной прозы. Важно отметить, что 45% писателей молодежной прозы любят экспериментировать с жанром и работают в разных направлениях. Так, половина или больше половины написанных ими произведений относятся непосредственно к молодежной прозе, а остальные — к другим жанрам.

Среди популярных авторов молодежной прозы: Ники Сью, Эмилия Грин, Екатерина Юдина, Инна Стужева, Рита Навьер, Анна Джолос, Ася Андреева, Катарина Каррас, Эля Пылаева, Кира Владова.