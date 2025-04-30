Спрос на события в арт-пространствах Москвы вырос на треть

С января по март 2025 года москвичи стали чаще интересоваться культурными событиями для досуга — трафик на сайты городских арт-кластеров вырос на 34% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Об этом свидетельствуют данные МегаФона на основе анализа обезличенных пользовательских сессий.

Согласно рейтингу оператора, самым любимым для культурных москвичей стал центр дизайна и архитектуры Artplay, объёмы трафика на сайте которого выросли на 251%. Второе место занял портал культурного центра ЗИЛ, сохранивший эстетику первого в СССР Дома культуры, однако интернет-трафик на него снизился на 23%. Тройку лидеров замыкает Хлебозавод № 9 (+3% год к году), известный своими шоурумами модных брендов и кофейнями.

В топ-5 также вошли первый в стране частный центр современного искусства «Винзавод» и «Дизайн-завод», расположившийся на месте бывшей крупной парфюмерной фабрики «А. Ралле и Ко».

Пик интереса жителей столицы пришёлся на март — именно в прошлом месяце сайты арт-кластеров собрали 35% от всего квартального трафика. Чаще всего мероприятия ищут по пятницам и четвергам, планируя досуг на выходные. Главными поклонниками выставок, лекций и арт-шоппинга стали женщины (61%), а самой активной аудиторией — москвичи в возрасте 35–44 лет. Следом за ними идут посетители 25-34 (41%) и 45-54 лет (15%).

На фоне роста интереса жителей Москвы к арт-пространствам инженеры МегаФона ускорили мобильный интернет в одним из ключевых креативных центров столицы —арт-кластере «Красный Октябрь». После модернизации сети, включающей установку дополнительных диапазонов и активацию технологии VoLTE, скорость мобильного интернета на территории «Красного Октября» выросла до 585 Мбит/с. Технология позволяет одновременно пользоваться интернетом и совершать звонок без потери качества сигнала и скорости.