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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Домой366INFO.RUСпрос на события в арт-пространствах Москвы вырос на треть

Спрос на события в арт-пространствах Москвы вырос на треть

editor
By editor
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С января по март 2025 года москвичи стали чаще интересоваться культурными событиями для досуга — трафик на сайты городских арт-кластеров вырос на 34% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Об этом свидетельствуют данные МегаФона на основе анализа обезличенных пользовательских сессий.

Согласно рейтингу оператора, самым любимым для культурных москвичей стал центр дизайна и архитектуры Artplay, объёмы трафика на сайте которого выросли на 251%. Второе место занял портал культурного центра ЗИЛ, сохранивший эстетику первого в СССР Дома культуры, однако интернет-трафик на него снизился на 23%. Тройку лидеров замыкает Хлебозавод № 9 (+3% год к году), известный своими шоурумами модных брендов и кофейнями.

В топ-5 также вошли первый в стране частный центр современного искусства «Винзавод» и «Дизайн-завод», расположившийся на месте бывшей крупной парфюмерной фабрики «А. Ралле и Ко».

Пик интереса жителей столицы пришёлся на март — именно в прошлом месяце сайты арт-кластеров собрали 35% от всего квартального трафика. Чаще всего мероприятия ищут по пятницам и четвергам, планируя досуг на выходные. Главными поклонниками выставок, лекций и арт-шоппинга стали женщины (61%), а самой активной аудиторией — москвичи в возрасте 35–44 лет. Следом за ними идут посетители 25-34 (41%) и 45-54 лет (15%).

На фоне роста интереса жителей Москвы к арт-пространствам инженеры МегаФона ускорили мобильный интернет в одним из ключевых креативных центров столицы —арт-кластере «Красный Октябрь». После модернизации сети, включающей установку дополнительных диапазонов и активацию технологии VoLTE, скорость мобильного интернета на территории «Красного Октября» выросла до 585 Мбит/с. Технология позволяет одновременно пользоваться интернетом и совершать звонок без потери качества сигнала и скорости.

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