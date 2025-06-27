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Домой366INFO.RUНа Дягилевском фестивале в Перми 87% билетов раскупили в первый день продаж

На Дягилевском фестивале в Перми 87% билетов раскупили в первый день продаж

editor
By editor
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гости дягилевского фестиваля
Фото © Andrey Chuntomov

С 13 по 22 июня в Перми прошел Дягилевский фестиваль — ставшее традиционным для города событие, названное в честь выдающегося импресарио Сергея Дягилева. Программа объединила ключевые направления современного искусства: балет и современный танец, перформативный, партиципаторный и site-specific театр, камерную и симфоническую музыку. Генеральным билетным партнером фестиваля выступает Яндекс Афиша – крупнейший сервис по продаже билетов в России.

За 10 дней прошло 107 показов с полными залами, а дополнительно к ним состоялось более 60 бесплатных событий — лекций, творческих встреч, концертов и спектаклей, открытых для всех жителей и гостей города. Общая продолжительность программы превысила 226 часов, что вновь подтвердило неофициальный девиз фестиваля: «Не спать».

Среди международных участников фестиваля — греческий композитор и исполнитель на редком инструменте критская лира Йоргос Калудис; актриса театра «Аттис» в Дельфах София Хилл, многолетний соавтор режиссера Теодороса Терзопулоса; звезда Болливуда Шрия Саран, выступившая с танцем в стиле катхак и чтением текстов Халиля Джебрана; а также виртуоз уда Насир Шамма, один из крупнейших мастеров классической арабской лютни. Также в этом году фестиваль представил новое направление — «Горизонты Д», посвящённое экспериментам в области перформативных практик. Художественный руководитель фестиваля — дирижер Теодор Курентзис.

Основную часть гостей фестиваля составили жители Пермского края (54,9%). Среди других российских городов активнее всего билеты покупали в Москве (17,7%), Екатеринбурге (9,2%) и Санкт-Петербурге (4,3%). Примечательно, что 2,1% билетов от общего числа продаж приобрели зрители из-за рубежа.

Согласно данным Яндекс Афиши, 87% билетов на событие было продано еще 29 апреля – в первый день эксклюзивных предпродаж для подписчиков Яндекс Плюса. А самыми популярными событиями фестиваля (с учетом таких критериев, как масштаб площадок, скорость продаж и ценовой сегмент) стали концерты открытия и закрытия с участием Теодора Курентзиса и musicAeterna, а также одна из оперных премьер этого фестиваля — «Самсон и Далила» Камиля Сен-Санса в постановке Владимира Ткаченко и Анны Гусевой.

«Дягилевский фестиваль давно вышел за рамки локального культурного события и стал точкой притяжения российских туристов. Билеты покупали гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска и десятков других городов России. И мы рады, что Яндекс Афиша смогла повлиять на развитие локального туризма в нашей стране и помочь такому количеству поклонников классического искусства побывать на одном из главных культурных событий года», – отметили в пресс-службе Яндекс Афиши.

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