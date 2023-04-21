В Калининграде реконструируют немецкий особняк со столетней историей

ГАУ Калининградской области «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия – «Виллы», расположенной рядом с озером Поплавок. Экспертная организация использует Единую цифровую платформу экспертизы.

На самом деле история этого здания насчитывает более 100 лет. «Виллу» построили в 1905-1910 годах на тот момент в районе Амалиенау бывшего Кёнигсберга. Перед Первой мировой войной многие особняки здесь строили преимущественно в эклектическом стиле, сочетая элементы римской античности, готики и ренессанса. Дом на нынешней улице Чапаева относят в основном к последнему направлению, но также в нем находят японские мотивы, в том числе из-за покатой крыши и соседства со зданием японского консульства также начала ХХ века.

В настоящее время вилла, имеющая статус объекта культурного наследия регионального значения, заброшена. Проектной документацией, рассмотренной местной региональной госэкспертизой, запланировано ее восстановление с приспособлением под жилой дом – в соответствии с его исторической функцией.

В числе проектировщиков объекта – ООО «Архилайт» и ООО «СтандартПроект».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.