Выставка благотворительного арт-проекта «Дети солнца» в Белгородской филармонии

В Белгородской государственной филармонии при участии «Российского фонда мира» и Сбербанка стартовала выставка картин детей с ограниченными возможностями здоровья из детских домов Белгородской области.

В экспозиции представлены уникальные художественные работы в стиле абстракционизм. Каждая из них передает трогательную историю воспитанников детских домов Белгородской области.

Картины написаны детьми в соавторстве с известным художником-абстракционистом Сергеем Дасом, почётным членом Российской Академии Художеств, членом Международной Федерации Художников и участником множества выставок в России и по всему миру.

«Благотворительный проект «Дети солнца» «Российского фонда мира» по-настоящему важный социальный проект, который оказывает колоссальную поддержку и помогает раскрыть таланты одной из самых уязвимых групп населения – детей-сирот, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Мы с большой радостью предоставили уютное фойе Большого концертного зала для размещения яркой благотворительной выставки.

«Надеемся, вместе мы сможем внести значимый вклад в развитие творческого потенциала ребят, в их самовыражение и становление личности, что в дальнейшем поможет им найти себя в жизни», – министр культуры Белгородской области Константин Курганский.

Благотворительные средства будут направлены в детские дома участников проекта. Посетить выставку в филармонии можно во время проведения концертных программ до конца июня 2023 года.

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