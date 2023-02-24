Тракторист, альпинист и сталевар: самые мужественные скульптуры на ВДНХ

Во время прогулки по Выставке гостям советуют обратить внимание на интересные статуи, украшающие территорию, крыши павильонов, главный вход и бассейн. На ВДНХ представлено 40 мужских статуй, украшающих павильоны и территорию. Ко Дню защитника Отечества Главная выставка страны подготовила подборку самых сильных, статных и героических мужских образов, на которые непременно стоит обратить внимание во время прогулки.

Величественный «Рабочий»

Один из самых узнаваемых памятников ВДНХ — «Рабочий и колхозница», возвышающийся на одноименном павильоне. В композиции отражен образ настоящего мужчины времен СССР — участника социалистического труда, идеала и символа советской эпохи.

Художественный замысел архитектора Бориса Иофана удалось воплотить скульптору Вере Мухиной. Автор долго искала подходящего героя для прообраза рабочего. Считается, что найти тот самый мужской облик ей удалось во время репетиции физкультурного парада в Парке культуры и отдыха имени Горького. Здесь автор увидела спортсмена-метростроевца Сергея Каснера, который ехал на высоком постаменте с серпом и молотом в руках. Вероятно, именно его фигура вошла в основу скульптуры, прославившей Веру Мухину на весь мир.

На ВДНХ представлены и другие интересные образы рабочих, которые обязательно стоит увидеть. Так, павильон № 67 украшает деревянный фронтон с искусным рельефом. Узоры фигурной резьбы посвящены земледелию, лесному хозяйству, животноводству, рыболовству и другим народным отраслям. На фронтоне расположена деревянная скульптура рабочего Карело-Финской ССР. Мужчина в обычной крестьянской одежде держит в руке гаечный ключ и уверенно смотрит вперед.

Могучий «Тракторист»

На арке Главного входа гостей встречает другой знаменитый символ выставки — широкоплечий тракторист и его спутница-колхозница. Мужчина одет в тяжелую кожаную куртку, на головном уборе — защитные очки. Высоко над головой он держит увесистый сноп пшеничных колосьев, а женщина помогает ему одной рукой. До 1954 года скульптурная композиция выглядела иначе: тракторист именовался колхозником и делил вес связки колосьев напополам с подругой, при этом поддерживая ее свободной рукой за талию.

В наши дни во время прогулки по ВДНХ внимательные посетители встретят нескольких «коллег» тракториста. Один из них — задумчивый статный парень в рабочей робе — стоит на крыше павильона № 34 «Космос». Восьмиметровый монумент создали студенты-архитекторы под руководством известного скульптора сталинской эпохи Сергея Меркурова в 1954 году.

Еще один тракторист стоит на крыше павильона № 71, где сейчас располагается Дворец госуслуг. Мужчина тоже одет в робу, в правой руке — гаечный ключ, упирающийся в массивную шестеренку. Рядом с ним женщина-колхозница с открытой книгой. Композиция олицетворяет процветание рабоче-крестьянского класса и тягу к труду и знаниям.

Выносливый «Сталевар»

Отреставрированный в 2021 году павильон № 11 Республики Казахстан венчает статуя четырехметрового сталевара. Эта профессия всегда считалась уважаемой среди работящих мужчин. Так характер проверяли на прочность, а тело — на выносливость.

«Сталевар» — один из немногих мужских памятников на выставке, воссозданных при нынешней реставрации и выполненных из композитного материала. Оригинальный монумент был создан в 1954 году основателем скульптурного искусства Дагестана Хасбулатом Аскар-Сарыджи. Однако в 1960-х годах этот и многие элементы фасада оказались утрачены. Облик мужчины воссоздавали по архивным чертежам и фотографиям во время реставрации. Также среди возвращенных мужских образов павильона — памятники казахскому акыну Джамбулу Джабаеву и новатору сельхозпроизводства Чиганаку Берсиеву.

Героические солдат и матрос

На павильоне № 15 можно увидеть скульптуры солдата с гербом с надписью «1943» (год победы в Сталинградской битве) и матроса с щитом, на котором отмечено «1918» (год начала обороны Царицына). Эти фигуры были утрачены в 1960-х годах, но в прошлом году воссозданы и установлены на исторических местах. Высота боковых скульптур — три метра.

Мудрый чабан

Возле выставочно-торгового центра Азербайджанской Республики (павильон № 14) установлена статуя чабана в национальной одежде. Ее автор — советский азербайджанский скульптор-монументалист Фуад Абдурахманов. В 1960-х годах историческая скульптура была утрачена, в 2019-м ее воссоздали по авторскому слепку из фонда Азербайджанского национального музея искусств и вернули на историческое место.

Стойкий «Альпинист»

Реалистичная композиция «Альпинист и альпинистка» появилась в 1954 году благодаря художнику и скульптору Евгению Абалакову. Бетонная скульптура разместилась возле павильона № 27 «Физкультура и спорт». Автор сам профессионально занимался восхождениями на горные вершины и не понаслышке знал, каким выносливым и внимательным должен быть настоящий альпинист. Именно такой образ целеустремленного спортсмена он отразил в своей работе.

Долгое время уникальная скульптурная композиция не ремонтировалась и медленно разрушалась. В 2012 году фигуры решили убрать в специальные короба. В 2016 году статуи отреставрировали и вернули на прежнее место. При воссоздании утраченных фрагментов облика альпиниста использовали объемы с надгробного изображения на могиле Абалакова — точной копии одной из скульптур, установленной на ВДНХ.

Интеллигентный «Мичурин»

На ВДНХ установлен бронзовый памятник знаменитому селекционеру Ивану Мичурину. Фигура возвышается на постаменте из красного гранита. Знаменитый биолог одет в пальто и шляпу, в правой руке трость, в левой — записная книжка. Автор монумента — скульптор Дмитрий Жилов. Этот образ Мичурина немного отличается от его бетонного предшественника 1939 года. Ранее взгляд селекционера был устремлен на яблоко в левой руке.

Сейчас ученый смотрит перед собой и гостеприимно встречает гостей Мичуринского сада. В теплое время года памятник окружают плодовые и ягодные деревья, в том числе выведенные выдающимся селекционером. Всего за годы работы Мичурин создал более 300 сортов, устойчивых к климату средней полосы России. Например, новые виды яблонь, груш, ежевики и смородины.

Ловкий «Мальчик с рыбой»

Небольшой бассейн-фонтан с бронзовой скульптурой «Мальчик с рыбой» расположен позади павильона № 64 «Оптика». Ее второе название — «Рыбак». По сюжету композиции удачливый парень крепко держит улов обеими руками. Такой же памятник установлен в 1949 году в парке Победы в Ленинграде. Статуя была студенческой работой советского скульптора Бориса Сона.

«Мальчик с рыбой» появился у здания на ВДНХ неслучайно. Ведь 1939–1941 годах павильон «Оптика» носил название «Ленинград и северо-восток РСФСР», а в 1954–1958 годах — «Ленинград и северо-запад РСФСР». Статуя дополнила идейный замысел локации.

Фонтаном «Мальчик с рыбой» стал только в конце 1970-х годов. Тогда единственная струя воды вылетала из-под рыбы. Во время реконструкции в 2014 году статую подняли на высокий постамент. Теперь юного рыбака в сезон работы фонтанов окружает кольцо стремящихся вверх ручейков воды.

Образцовый «Отец троих детей»

Фигура многодетного отца входит в бронзовую скульптурную композицию «Семья» рядом с павильоном № 8 «Юные натуралисты». Глава семейства изображен стоящим, он держит на плече малыша, рядом с ним — маленькая дочь и супруга с младенцем. Идеалистическая скульптура выполнена из бронзы в 1954 году. Изначально она располагалась рядом с павильоном «Здравоохранение и медицинская промышленность» и дополняла основную цель объекта — прославление достижений советской бесплатной медицины. Однако в 1961 году семья «переехала» в сквер у павильона № 8, где встречает гостей ВДНХ и по сей день.

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