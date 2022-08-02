В Калужской области планируются съемки фильма «ЗА ВДВ» с актером Алексеем Чадовым

В день Военно Десантных Войск началась подготовка к съёмкам новой комедии «За ВДВ». Продюсерами и авторами идеи картины стали известный актер Алексей Чадов и продюсер Максим Боев. Режиссёром фильма выступит Андрей Богатырев, который запомнился зрителям по фильму «Красный призрак» и сериалу «Вампиры средней полосы».

Комедия расскажет о жизни мажора, который попав в армию переосмыслил свою жизнь и помог Деду сохранить свой дом.

Алексей Чадов поздравляет всех Десантников: «Я хочу поздравить всех десантников с профессиональным праздником и сообщить, что мы начинаем подготовку к съёмкам фильма «За ВДВ»

Режиссер Андрей Богатырев, для работы над проектом собрал команду нашумевшей картины «Красный Призрак» в лице оператора Никиты Рождественского (28 Панфиловцев), актеров Владимира Гостюхина, Вольфганга Черни и Алексея Шевченкова. Андрей постарается сохранить традиции советского кино и предоставить новый формат комедии российским зрителям в начале 2023 года.

Cъемки фильма планируются проходить в Калужской области.

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