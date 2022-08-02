«Киностудия КИТ» объявляет о старте съёмок сериала «Затаив дыхание»

В Минске стартовали съёмки сериала «Затаив дыхание» по заказу «Киностудии КИТ» (входит в ГПМ КИТ в составе АО «Газпром-Медиа Холдинг») для Первого канала производства «Продюсерский центр Иван». Мелодрама режиссёра Руслана Паушу о том, как тени прошлого могут в одночасье изменить, казалось бы, почти идеальную жизнь. В главной роли – Александра Никифорова.

Настя Лопатина счастлива. Любимая работа, дом за городом, родные рядом: любящий муж, чудесная дочка и мудрая мама. Одна проблема — мама в инвалидном кресле и ей нужна операция. Но и это скоро решится: Лопатины почти накопили нужную сумму. В остальном жизнь Насти кажется идеальной. Только живет Настя почему-то в тревоге: постоянно волнуется за родных, никуда не отпускает от себя дочь. Как будто боится, что что вся ее счастливая жизнь может рассыпаться в один момент. И однажды её страхи начинают сбываться…

Режиссер Руслан Паушу делится своим видением сериала:

«Это нестандартное произведение, неклассическая мелодрама – основной сюжет строится на материнской любви. По сюжету наша главная героиня скрывается от преследующих ее теней прошлого, живет буквально затаив дыхание, каждую минуту опасаясь, что ее найдут. Элементы зрелищности, безусловно, тоже присутствуют, у нас много каскадерских сцен, есть пиротехнические трюки, все очень масштабно: пожары, взрывы, погони, драки».

Исполнительница главной роли Александра Никифорова рассказывает о своей героине:

«Настя – очень умная девушка, смелая и отважная, но последние 8 лет она находится под гнетом лжи, заложником которой стала поневоле. В начале истории мы видим идеальную картинку хорошей счастливой семьи, но на самом деле в этом омуте много чего водится. Мне кажется, что название «Затаив дыхание» — это про мою героиню: она живет, внешне сохраняя счастье в глазах и на лице, но это дается ей нелегко, с напряжением».

Кастинг проходил долго и сложно, было выбрано несколько ансамблей главных героинь, чтобы актрисы попадали в типаж, но были абсолютно разными.

Руслан Паушу вспоминает:

«Мы долго пробовали разные сочетания и в итоге остановились именно на этом ансамбле. Также в нашем актерском составе Александр Пашков в главной мужской роли отца семейства и замечательные минские артисты. За визуальную составляющую отвечает наш великолепный оператор Дмитрий Трифонов – он делает нестандартное, неклассическое изображение, которое повышает динамику мелодраматического повествования».

Утопающий в зелени поселок под Минском был выбран в качестве места съемок за архитектурный ансамбль: в нем присутствует некоторое стилистическое разнообразие, но при этом чувствуется единая концепция застройки. Именно там удалось найти основные объекты – в выбранной локации они находятся друг напротив друга.

Александра Никифорова:

«Я впервые снимаюсь в Минске. Мне очень нравится здешний ритм работы, природа потрясающая, люди доброжелательные, у нас замечательная группа. Я не впервые работаю с Русланом Паушу, и когда я узнала, что снова случится проект с ним, я была очень рада. У нас, мне кажется, хорошая творческая команда».

Премьера сериала «Затаив дыхание» состоится на Первом канале

Фото – «Киностудия КИТ»

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