В Подмосковье пройдут ретроспективные показы фильмов Андрея Кончаловского

В 2022 году Андрею Кончаловскому исполняется 85 лет. Со 2 августа и до конца месяца в парках и на других открытых площадках Подмосковья пройдут ретроспективные показы картин режиссера.

В программу вошли художественные фильмы, которые позволяют проследить творческий путь мастера: от фильма «Первый учитель» (1965 г.) до картины «Дорогие товарищи!» (2020 г.), а также документальный фильм «Человек неунывающий».

«Цель художника – искренне попытаться понять смысл человеческой жизни, попытаться понять русского человека, смысл жизни его в нашей стране. И это нужно сделать так, на мой взгляд, чтобы это волновало зрителей, чтобы они плакали, смеялись, пугались и, главное, чтобы они ушли из зала с какими-то размышлениями, с какими-то мыслями. Я надеюсь, что кого-то после просмотра мои фильмы не будут какое-то время оставлять. Это для меня самое дорогое», – сказал Андрей Кончаловский.

В августе в уличных кинотеатрах Московской области запланировано более 30 показов фильмов мастера, которые пройдут на 16 площадках в 14 городских округах. Осенью показы ретроспективы продолжатся в культурно-досуговых учреждениях.

Расписание показов на август – на афише проекта. Подробности – на информационных ресурсах площадок-участников.

Фестиваль-ретроспектива организован при поддержке Министерства культуры РФ. В Подмосковье соорганизаторами показов выступает ГАУК МО «Креативное бюро «Регион» и Министерство культуры и туризма Московской области.

Вход свободный.

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