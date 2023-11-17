Благодетельная мать

Название экспозиции родилось само собой. Ведь она напрямую связана с alma mater автора, с Санкт-Петербургской академией художеств. В этом учебном заведении, имеющем сакральный смысл для многих художников, и создавались произведения, представленные сегодня в АРТМУЗЕ.

Иван Журавлёв – молодой петербургский живописец, стажёр творческой мастерской под руководством академика В. А. Мыльниковой Российской академии художеств. На открывающейся выставке представлены его творческие эксперименты последних трёх лет, - несколько внушительных по своему размаху живописных серий.

В первую очередь, это серия картин и этюдов «Академия». Нередко можно услышать от выпускников Академии художеств, что школа «давит», разрушает талант и задача художника – противостоять ей. Ивану Журавлёву подобная рефлексия также нечужда. Однако, отстраняясь от разнообразных эмоций, он всесторонне изучает академическое пространство, словно препарируя, анатомируя его, наблюдая разные состояния, находя всё новые ракурсы.

Через пейзажи автор доносит до нас отзвуки того исторического, что сохраняется в архитектурно-художественном ансамбле Академии и в её традициях. Более того, он выражает своё отношение к alma mater и позицию целого поколения тридцатилетних художников, прошедших академическую школу. Его работы полны многомерного восприятия не только зданий, но и людей, обретающихся здесь.

Неслучайно вторая представленная на выставке серия картин – это портреты педагогов, студентов, абитуриентов учебного заведения. Иван Журавлёв обладает несомненным даром портретиста, мгновенно схватывая характер человека, его наиболее выразительный силуэт и индивидуальные качества. Автор вносит в портретную живопись определенные новации, используя многочастные композиции, укрупняя масштаб изображаемых фигур, экспериментируя со светотенью, рассматривая своих персонажей со спины или в контражуре. При этом сохраняется узнаваемость, точность и острота психологических характеристик.

Выставка в АРТМУЗЕ показывает результат становления и развития художника, уже делающего открытия, связанные с его ярким темпераментом, независимостью и видением мира. Художника, гармонично ощущающего себя в символическом циклическом пространстве «круга в квадрате», заданном сакральной и неуловимой связью «гения места» Академии художеств с её учениками.