В Касимове благоустроят территорию вокруг торговых рядов XIX века

Управление государственной экспертизы Рязанской области выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации на строительство первого этапа объекта «Слияние времен: ансамбль площади Соборная в городе Касимов». Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

Касимов – один из немногих городов России, сохранивший внушительный комплекс торговых рядов начала XIX века. В 1826 году губернскими властями был утвержден проект комплекса из четырех торговых рядов, который включал в себя 110 лавок. Однако спустя время было построено только три корпуса, а возведение четвертого так и не осуществилось. Ряды служили жителям Касимова более 150 лет.

Сегодня город входит в туристический маршрут «Золотое кольцо России». Ансамбль «Слияние времен» является главной достопримечательностью города. В 2022 году проект благоустройства Соборной площади был признан победителем VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды среди исторических поселений.

Согласно проекту, одобренному экспертизой Рязанской области, будет выполнено благоустройство территории вокруг первого корпуса торговых рядов XIX века на Соборной площади города Касимова. Документацией предусмотрена смотровая площадка с биноклями и скамьями, терраса с амфитеатром, пешеходная зона со скамейками, а также сухой фонтан и исторический вал.

Застройщик – Управление по капитальному строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования - городской округ город Касимов. Проектировщик – Муниципальное предприятие «Управление капитального строительства города Рязани».

Фото – сайт celes.club

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