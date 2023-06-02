Здание госцирка в Твери модернизируют по нацпроекту «Культура»

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект реконструкции здания Тверского государственного цирка – филиала ФКП «Российская государственная цирковая компания».

Работы в рамках нацпроекта «Культура» планируют завершить в 2024 году, к 100-летнему юбилею цирка.

Днем основания Тверского цирка считают 14 ноября 1924 года, когда состоялось первое цирковое представление на арене деревянного здания, находившегося на месте нынешнего сквера Казакова в исторической части города. Новое здание цирка восьмигранной формы в плане, трехэтажное, со зрительным залом и куполом над ним было построено в центре Твери в 1971 году. По результатам обследования его текущее техническое состояние было признано аварийным.

«Проект реконструкции здания Тверского цирка учитывает особые условия землепользования и другие ограничения строительных работ в зоне охраны объектов культурного наследия в исторической части города», – отметил главный эксперт проекта Кирилл Шиманов.

Общая площадь реконструируемого здания – 11 991,47 кв. м. Проектные решения предусматривают укрепление несущих конструкций и перекрытий, усиление наружного ряда колонн восьмигранной части здания, устройство разновысотной одноэтажной пристройки. Кроме того, выполнят перепланировку помещений, обновят инженерные сети.

Работы в части благоустройства территории цирка включают благоустройство и озеленение участка, установку уличных фонарей образца XVIII – середины XX века для наружного освещения.

Застройщик – Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства».

Генеральный проектировщик – ООО «Наследие».

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