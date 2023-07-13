Оксана Федорова представила в Кисловодске фильм «Шаляпин в Уфе» из цикла «Моя Россия: музыкальное путешествие»!

10 июля на Кинофестивале «Путь к счастью» в летнем кинотеатре национального парка «Кисловодский» состоялась премьера фестивальной версии документального фильма «Шаляпин в Уфе», который открывает цикл программ третьего сезона Всероссийского культурно-просветительского телепроекта «Моя Россия: музыкальное путешествие».

Идеолог проекта, президент благотворительного фонда, телеведущая, Мисс Вселенная Оксана Федорова на презентации фильма отметила: «В юбилейный год, когда весь культурный мир отмечает 150-летие со Дня рождения Федора Шаляпина и Сергея Рахманинова, ставших мировыми символами русской культуры в XX веке, телепроект моего фонда выходит под названием «Музыкальное путешествие по маршрутам Шаляпина и Рахманинова» и объединяет цикл программ, посвященных городам, с которыми связаны их жизнь и творчество. Символично, что премьера первой программы проходит в Кисловодске - городе, где Шаляпин и Рахманинов отдыхали, давали концерты и вдохновлялись природой Кавказа, а также вместе с группой моего фонда мы снимаем здесь второй фильм, посвященный кисловодским историям этих великих музыкантов».

Зрители кинофестиваля «Путь к счастью», организованного фондом «Созидающий мир», который является стратегическим партнером проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие», вместе с Оксаной Федоровой совершили теле-путешествие по аллеям, паркам, музеям и памятным маршрутам 17-летнего Шаляпина, который именно в Уфе впервые исполнил сольную партию в опере, увидел свое имя на афишах, получил первый солидный гонорар и начал свое большое музыкальное путешествие к вершинам оперного искусства.

Также в рамках визита съемочной группы проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие» состоялись съемки программы «Шаляпин и Рахманинов в Кисловодске», посвященные кисловодским гастролям друзей-музыкантов, которые вписаны золотыми буквами в музыкальную и театральную летопись России. Съемки проходили в музее «Дача Шаляпина», в музее-усадьбе Н. Я. Ярошенко, на Курортном бульваре, Нарзанной галерее, знаменитом на весь мир Кисловодском парке и других памятных местах. Премьера фильма запланирована на 1 октября 2023 года в День музыки!

Проект «Моя Россия: музыкальное путешествие» направлен на популяризацию культурного наследия среди подрастающего поколения и поддержку молодых талантов в области академического искусства. Мультиформатный подход объединяет съемки телепрограмм, проведение Международного конкурса юных музыкантов, организацию онлайн-викторин и квизов, а также концертов и творческих встречи с участием известных деятелей культуры и искусства.

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