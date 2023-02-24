В Казани объявлен старт заявочной кампании волонтерской программы «Игр будущего-2024»

1 марта будет дан старт заявочной кампании волонтерской программы «Игр будущего-2024». Церемония состоится на базе IT-парка им.Башира Рамеева и станет частью Всероссийского семинара-совещания с представителями 30 волонтерских центров-победителей конкурса программы Игр.

Сам семинар пройдет с 27 февраля по 2 марта в Казани на территории Молодежного центра «Волга». В рамках семинара-совещания участники подробнее познакомятся с историей и планами развития Фиджитал движения, обсудят основные задачи и план реализации волонтерской программы «Игр будущего»

Всероссийский конкурс на определение центров волонтерской программы международного проекта «Игры будущего» стартовал в январе 2023 года. Интерес к нему проявили 342 организации, а к оценке экспертной комиссии, составленной из организаторов - АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» и АНО «Агентство развития компьютерных видов спорта», а также Ассоциации волонтерских центров - были допущены 89 заявок из 8 федеральных округов.

Из их числа были выбраны 30 наиболее опытных и ориентированных на цифровизацию различных отраслей жизни, включая сферу физической культуры и спорта.

Всего для организации и проведения «Игр будущего 2024» планируется привлечь 1500 волонтеров. Из них 100 человек будут представлять различные стран мира, 600 волонтеров – г. Казань и муниципальные районы Республики Татарстан, а 800 человек — другие регионы Российской Федерации.

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