САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Выставка «Первая позиция. Русский балет» открылась в ЦВЗ «Манеж»

21 февраля Центральный выставочный зал «Манеж» в Санкт-Петербурге, бюро Planet9 и РОСИЗО открыли выставку «Первая позиция. Русский балет». Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Экспозиция представляет собой путешествие в историю создания и развития балетного танца в России, рассказ о произведениях, покоривших мир, исторических событиях, сопутствовавших развитию балета в России, легендах – балетмейстерах, хореографах, композиторах и танцовщиках, чьи имена вошли в историю этого вида искусства, а также о знаменитой системе балетного образования. Выставочный проект продемонстрирует в сложном многоуровневом пространстве экспозиции эволюцию балета через историю страны, через призму культурных, политических и научных революций.

Выставка строится на сочетании уникальных подлинных экспонатов из 40 музеев, архивов и библиотек Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов России. Важным дополнением стало аудиосопровождение, превращающее посещение Манежа в захватывающее путешествие: гостей ведут по выставке голоса артистов Юлии Рутберг и Игоря Миркурбанова.

«Я счастлива, что этот год начинается так интенсивно, интересно. Если еще пять-шесть лет назад все работали над проектами самостоятельно, то сейчас мы видим, как институции объединяются, и в результате получается очень интересный синтез», – подчеркнула на открытии директор департамента музеев и внешних коммуникаций Минкультуры России Елена Харламова.

По словам соавтора концепции, директора ЦВЗ «Манеж» Анны Яловой, название «Первая позиция. Русский балет» было выбрано не случайно, ведь именно этот вид искусства занимает особое место в нашей культуре. Русский балет повлиял на развитие хореографического мастерства, балетной педагогики и музыкального искусства. «Эта выставка хранит много тайн, сюрпризов. Наши художники работали в архивах, чтобы современные зрители увидели то, что не показывали уже 200-300 лет, знали свою историю и гордились ею, – подчеркнула Ялова. – У нас великие соотечественники, которые написали историю современного балета».

«Идея сделать проект, посвященный русскому балету, сложилась из нескольких источников. Во-первых, балет – один из самых очевидных и безусловных русских «брендов», а значит интересен не только у нас, но и во всем мире. Во-вторых, завораживает сочетание спорта высоких достижений и жесточайшей конкуренции с волшебством, которое мы, зрители, видим на сцене. В-третьих, балет — это синтез искусств и необъятная совершенно тема, а значит рассказывать о ней можно и нужно совершенно по-разному и вот мы выбрали такой язык повествования, в котором визуальное впечатление от выставки есть часть высказывания содержательного, – так объясняет концепцию выставки ее соавтор и архитектор, основатель и генеральный директор бюро Planet9 Агния Стерлигова. – От хронологии до лаборатории, через инсталляции, экспонаты, нарративы, впечатления… Думаю, что наш рассказ о русском балете привлечет самую широкую публику, а яркая визуальность станет ключом к внимательному изучению содержания экспозиции».

«Огромная честь участвовать в подготовке такой выставки — в мире мало вещей, которые могут сравниться по красоте и достоинству с русским балетом, — говорит генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова. — Это, бесспорно, наше национальное достояние, часть нашей культуры, то, чем мы восхищаемся по праву. Для РОСИЗО огромная радость в очередной раз работать с Planet9, сотрудничать с Петербургским Манежем. Проект "Первая позиция. Русский балет" долго задумывался совместными усилиями с российскими музеями. На мой взгляд, мы сделали прекрасную выставку, которая безусловно показывает, что нам есть чем гордиться».

Художественное решение пространства выставки дает зрителю возможность заглянуть за кулисы театра, соприкоснуться с миром балета и почувствовать его красоту. Начиная свое путешествие по выставке, посетитель увидит Сцену с разных позиций: из-за кулис и технической зоны, из зрительного зала, находясь в партере или в ложе.

Экспозиция будет поделена на тематические разделы, среди которых «Царская ложа», где балет предстанет перед зрителем в виде сменяющих друг друга ярких образов театральных лож, связанных с ключевыми вехами исторических событий дореволюционной России; раздел «Русский дух» расскажет о балетных постановках Дягилевской антрепризы; «Советский балет» – раздел, охватывающий период с 1917 по 1991 гг. и отражающий изменение техники танца, появление новых героев балетной сцены, переосмысление классических балетных сюжетов; «Костюмерный цех» продемонстрирует трансформацию канона женского балетного костюма; «Анатомия балета» позволит узнать, что происходит с телом исполнителя с позиции общих законов физики и биомеханики, а раздел «Школа» станет визуальным отражением становления и развития балетного образования в России, деятельности выдающихся педагогов и их учеников, преемственности традиций.

В рамках выставочного проекта команда Манежа также представит насыщенную просветительскую программу, включающую в себя лекции, открытые дискуссии, выступления артистов, мероприятия для детей и подростков.

Комментируя вопрос о возможности показов в других городах, генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова отметила, что в случае с выставкой о русском балете важен именно «гений места», то, что она проходит именно в Петербурге. «Она абсолютно логична именно в этой архитектуре, в этом зале», — добавила директор РОСИЗО. Вместе с тем, по ее мнению, у подобных выставок должны появиться спутники, «должно быть что-то по мотивам таких проектов».

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