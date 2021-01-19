В Китае состоялась премьера российско-китайского мультсериала «Панда и Крош»

В Китае на детском телеканале CCTV состоялась премьера анимационного сериала для детей «Панда и Крош» совместного производства группы компаний «Рики», FUN Union и CCTV Animation Group. Проект стал первым российско-китайским ко-продакшеном в анимации. Релиз в России состоится в первом квартале 2021 года.

Всего на детском телеканале CCTV выйдет 52 серии по 12 минут в формате CGI 3D. В главных ролях – китайская Панда ХэХэ и кролик Крош из мультсериала «Смешарики». Написание сценариев, разработку мира персонажей и их внешнего облика, создание анимации и другие творческие и технические аспекты производства осуществляла международная команда специалистов из России, Китая, Малайзии, Индонезии, Сингапура, США и Великобритании.

«Сериал «Панда и Крош» на сегодняшний день является самым масштабным проектом в области совместного производства анимационных сериалов России и Китая. Проект призван объединить самых популярных среди детской и семейной аудитории анимационных персонажей России и Китая и способен стать символом развития и укрепления сотрудничества в области культуры и искусства наших стран, а также привлечь к создаваемому проекту интерес широкой аудитории и в России, и в Китае. Партнерство открывает большие перспективы для развития анимационной отрасли в целом, и положительно влияет на объемы совместного производства и экспорта российского контента в частности», – комментирует управляющий директор группы компаний «Рики» Марк Завадский.

Напомним, подписание меморандума о совместном производстве сериала «Панда и Крош» между группой компаний «Рики» и CCTV Animation Group состоялось в июле 2017 года.

В сентябре 2017 года в рамках XVIII заседания Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству в г. Гуанчжоу (КНР) состоялась первая официальная презентация проекта «Панда и Крош», участие в которой приняли вице-премьер Правительства РФ Ольга Голодец и вице-премьер Госсовета КНР Лю Яньдун.

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