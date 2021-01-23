Фильм «Одесский пароход» признали лучшим фильмом года!

В Москве состоялась XIX торжественная церемония вручения премии Национальной Академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орёл». В номинации «Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий)» победила картина Сергея Урсуляка «Одесский пароход» (кинокомпания «МОСКИНО» по заказу телеканала «Россия»). Это 13 комедийных историй, в которых Одесса – не просто город, а главный герой.

Кадр из фильма «Одесский пароход»

Премьера фильма по знаменитым миниатюрам писателя-сатирика Михаила Жванецкого состоялась на телеканале «Россия» в 2019 году. Главные роли в проекте исполнили: Владимир Машков, Фёдор Добронравов, Сергей Маковецкий, Михаил Пореченков, Чулпан Хаматова, Светлана Крючкова, Ирина Муравьёва, Сергей Пускепалис, Ирина Пегова, Марина Александрова, Евгений Ткачук, Роман Мадянов, Авангард Леонтьев и другие. Приз в номинации вручали актёры Артём Ткаченко и Павел Деревянко, который сам снялся в картине.

«С нами нет Михаила Михайловича, и это национальный траур – мы все это понимаем. С безумной идеей экранизировать Жванецкого пришёл Сергей Владимирович. Он обратился к Михаилу Михайловичу, тот поддержал, сам снялся и был очень благодарен. Спасибо, Михаил Михайлович», – говорит генеральный директор телеканала «Россия» и продюсер Антон Златопольский:.

«В этом фильме главное – дать возможность людям ощутить радость жизни. Мы живём вне этого чувства, а это крайне важно. Сегодняшняя премия и этот приз прежде всего важен тем, что мы ещё раз вспомнили о Михаиле Михайловиче Жванецком», – поделился режиссёр-постановщик фильма Сергей Урсуляк.

«Фильм собрал более 100 миллионов просмотров в соцсетях суммарно и долю 28 на телевидении. Зрители нас оценили по достоинству, а особенно некоторые миниатюры. Например, история про Машкова с двумя яблоками, которая во время пандемии и домашнем обучении просто взорвала сеть. Учителя, дети и родители – все пересылали её друг другу. Хочу поблагодарить Сергея Владимировича за смелость и Антона Андреевича за то, что дал возможность поэкспериментировать», – рассказала директор дирекции телекино телеканала «Россия» Мария Ушакова.

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