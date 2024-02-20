В коллекцию ГМИИ им. А.С. Пушкина вошла картина одного из значительнейших фламандских мастеров

Отто Ван Вен (1556-1629) - живописец, рисовальщик, книжный иллюстратор, мастер аллегорических иллюстраций, помощником которого и учеником был Питер Паул Рубенс. Картина «Поклонение волхвов» Ван Вена вошла в фонды музея.

Ван Вен родился в Лейдене, в семье бургомистра. Городами работы Ван Вена были Аахен и Антверпен, Кёльн и Мюнхен. Многому он учился в Льеже и Риме. Ван Вен стал мастером гильдии Святого Луки, а позже - его деканом. Улицы и площади Антверпена были торжественно им украшены по такому важному событию как въезд в город эрцгерцога Альберта и его супруги Изабелла в 1599 году. То были новые правители Южных Нидерландов.

Около 1600 года Ван Вен создал полотно «Поклонение волхвов», отличающееся высокохудожественным мастерством. В этот период художник проживал в Антверпене и далеко не единожды исполнял заказы местных храмов и монастырей. Его работы хранятся в Музеях Бельгии, Франции (Руане, Лилле, Лувре), США, России. Картина «Поклонение волхвов» займёт достойное место в зале фламандской живописи ГМИИ имени А.С. Пушкина.

Марина АБРАМОВА