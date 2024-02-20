Музей-заповедник «Ивановка» представил выставку в квартире С.В. Рахманинова на Страстном бульваре

Впервые в истории в московском доме С.В. Рахманинова на Страстном бульваре состоялась выставка, посвященная композитору. Передвижной проект для беспрецедентного экспонирования предоставил Музей-заповедник С.В. Рахманинова «Ивановка». Показ был приурочен к объявленному Президентом РФ Году семьи.

Выставка «С.В. Рахманинов. Страницы семейного альбома», подготовленная создателем Музея-заповедника «Ивановка» А.И. Ермаковым (1951—2022), была представлена в московской квартире композитора 16 февраля 2024 года. Экспонирование можно назвать беспрецедентным – квартира, где с 1905 по 1917 проживала семья Рахманиновых, никогда не была музеем.

Историческое экспонирование выставки Музея-заповедника С.В. Рахманинова «Ивановка» в Москве посетили представители Московской Государственной консерватории имени П.И. Чайковского, Государственного института искусствознания, Российской академии музыки имени Гнесиных, Академии хорового искусства имени В. Попова. Музей-заповедник С.В. Рахманинова «Ивановка» представили в этот день Татьяна Дорофеева и Юлия Запяткина. Сотрудники «Ивановки» провели экскурсию по выставочному проекту, в финале которой состоялась церемония дарения цветущей сирени, любимого цветка Рахманинова. В этот день в стенах Дома на Страстном бульваре звучал и голос Александра Ивановича Ермакова, посвятившего свою жизнь памяти Рахманинова, пропаганде его наследия и воссозданию усадьбы «Ивановка», которая была для композитора и семейным очагом, и творческой лабораторией – именно в «Ивановке» Рахманиновым создано 85 процентов композиторского наследия.

Усадьба Ивановка Тамбовской губернии была семейным очагом и творческой лабораторией Сергея Рахманинова; в Ивановке было создано 85 процентов сочинений композитора. Утраченная в 20-е годы XX века и возрожденная Александром Ивановичем Ермаковым (1951—2022) в конце XX века, «Ивановка» является единственным в мире музеем Рахманинова, крупнейшим мировым центром сохранения и трансляции российского культурного наследия, связанного с жизнью и творчеством великого русского композитора, пианиста и дирижера.

Выставка «С. Рахманинов. Страницы семейного альбома» рассказывает о Рахманинове как человеке, муже, отце, дедушке, а также знакомит с историей рода Рахманиновых, который берет свое начало в XV веке, рода Сатиных, ведущего свое начало от Рюрика, с историей рахманиновских посадов на Тамбовщине, жителями которых являлись видные представители культуры и искусства. Проект включает редкие фотографии, многие из которых представлены впервые. Qr-коды, деликатно встроенные в концепцию проекта, позволяют зрителям путешествовать по страницам семейного альбома Рахманинова в окружении его музыки.

В течение Года Рахманинова (2023), объявленного Указом Президента РФ в честь 150-летия со дня рождения великого русского композитора, пианиста и дирижера, передвижной выставочный проект Музея-заповедника С.В. Рахманинова «Страницы семейного альбома» экспонировался во многих городах России. Почти четыре месяца выставка находилась в Москве. С неизменным успехом проходили ее представления в Государственном музее-заповеднике «Царицыно», Московской Государственной консерватории имени П.И. Чайковского, Российской Академии музыки имени Гнесиных, Московском Международном Доме Музыки. За перемещениями выставочного проекта внимательно наблюдала московская пресса – репортажи выпускали телеканал «Россия-Культура», профильные издания, информационные порталы и агентства столицы. Финал Года Рахманинова выставочный проект «Ивановки» встретил в Краснодаре, где был представлен в рамках масштабного форума «Российская культура: Сергей Рахманинов», а затем вновь вернулся в Москву – с тем, чтобы открыть 2024 год беспрецедентным экспонированием.