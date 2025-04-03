В шляпах, косоворотках и с балалайкой: выставка-ярмарка «РусАртСтиль» завершила свою работу

IX выставка-ярмарка народных мастеров, художников и дизайнеров России «РусАртСтиль» завершилась 30 марта в «Даниловском Event Hall». Это грандиозное пятидневное арт-событие в очередной раз подтвердило свой статус культурного маяка, объединяющего мастеров, дизайнеров, ремесленников и молодые таланты со всей страны.

Выставка предложила посетителям не только богатую экспозицию этномоды, авторской керамики, высокохудожественных изделий кружевниц, деревянных и берестяных изделий и гастрономических новинок, но и настоящее погружение в традиции – с мастер-классами, творческими встречами, концертной программой и выступлениями ярких артистов. В числе специальных гостей: победитель 10-го сезона шоу «Голос» Александр Волкодав, автор-исполнитель народных и эстрадных песен Елена Валеева, гусляр Полина Черномаз, виртуозная исполнительница на балалайке Елена Ворфоломеева, певец Владимир Овчаров, мультиинструменталист Кирилл Богомилов и др.

Особое внимание на выставке 2025 года уделили молодым дизайнерам. Конкурс «От эскиза до подиума» стал стартовой площадкой для юных модельеров 12–16 лет, представивших свои дебютные коллекции на большом подиуме. Проект мецената моды Анастасии Тролль и директора АНО «Золотое сечение» Оксаны Голещихиной стал не просто смотром талантов, а настоящей фабрикой будущего отечественного дизайна. Работы отличались нестандартным подходом и смелой фантазией: зрителей удивили модели в костюмах, посвящённых повседневным продуктам быта — сахару, соли, геркулесу, упакованным в узнаваемые каждому жестяные баночки в ретро-стиле. Эти образы с любовью переосмысливали эстетику прошлого, превращая ностальгию в моду.

Дефиле и показы мод охватили как народную эстетику, так и ультрасовременные формы. Среди звёздных имён — «Дом русской одежды Валентины Аверьяновой», «Дом вышивки династии Вороновых», Anna Green, Людмила Якушина, Татьяна Смирнова, Ирина Егазарова и Елена Махиня. Их коллекции объединили элементы традиционного русского костюма, сложные вышивки, исторические силуэты и оригинальные интерпретации народных мотивов.

Финальный день выставки стал настоящим праздником культуры, моды и креативного наследия благодаря игровой программе «Весна красна!» от музея народной игрушки «Забавушка». Событие обьединило десятки детей и родителей в живом интерактиве, посвящённом весенним обрядам и фольклору. Простые народные игры, яркие костюмы и веселая музыка задали ритм всему дню.

Самым эпатажным событием выставки стал «Шляпный парад», во время которого все пространство «Даниловского Event Hall» наполнилось фантазией и цветом. На шествии, организованном российским представительством Международной ассоциации дизайнеров головных уборов, можно было увидеть и шляпу-зонт с пауком, и шляпу-павлина, и шляпу-туфлю. Каждая работа отражала индивидуальный почерк своего мастера. Завершился показ народным флешмобом в память о выдающемся организаторе модных событий Игоре Шевченко. Премьеру авторской песни к событию представила певица и композитор Валерия Лесовская.

В рамках деловой секции прошёл цикл лекций и открытых обсуждений, посвящённых актуальным вопросам культуры, моды и идентичности. Художник-стилист и автор канала «Модный градус» Андрей Сафинин выступил с лекцией «СВОевольная мода России. Вольная или подневольная?», в которой поднял темы суверенности визуальных кодов и культурной самоидентификации в современном российском дизайне. Вслед за ним телеведущая и стилист Ксения Кожемяк рассказала о влиянии медиа на формирование образов и о возвращении традиционного кода как ответе на вызовы времени.

Финальным аккордом фестиваля стало выступление Антонины Синицыной — лауреата международных конкурсов и, без преувеличения, «королевы русской балалайки». Её программа — от искромётных наигрышей до пронзительных народных баллад — превратила вечер в эмоциональное путешествие по страницам музыкальной истории страны.

Выставка-ярмарка «РусАртСтиль» в 2025 году в очередной раз доказала: национальные традиции — не только музейная ценность, но и мощный ресурс для будущего.

– Здесь, среди резных ложек и дизайнерских кокошников, ярмарочной суеты и научных лекций рождается современный российский стиль — свободный, вдохновляющий и искренне родной, – уверен, генеральный директор ООО «Экспоресурс – выставки и конференции», заместитель председателя правления Ассоциации «Наследие и традиции», член Федерального художественно-экспертного совета по НХП при Минпромторге РФ Алексей Комаров.

«РусАртСтиль» организован ООО «Экспоресурс – выставки и конференции» при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы, ассоциации «Организаций народных художественных промыслов, ремесленников и художников «Наследие и традиции», Евразийской ассоциации этнодизайнеров.