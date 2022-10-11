В ГМИИ имени А.С. Пушкина состоится музыкальный фестиваль «Искусство перевода»

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С 16 по 18 декабря 2022 года Итальянский дворик музея примет серию концертов классической и современной музыки. За три фестивальных дня публике будут представлены восемь музыкальных программ.

Фестиваль «Искусство перевода» по тематике будет соответствовать крупному выставочному проекту «Всеобщий язык», посвященному разнообразию языков, культур, менталитетов, а также поиску взаимопонимания между людьми.

В музыкальном диалоге, соединяющем земное и возвышенное, зрителям будут представлены произведения Франсиса Пуленка, Альфреда Шнитке, Мориса Равеля, Эдисона Денисова, Франсуа Куперена, Генри Пёрселла, Арво Пярта и многих других композиторов мира. В фестивале будут принимать участие Камерный ансамбль «Солисты Москвы», Оркестр исторических инструментов Pratum Integrum, Московский ансамбль современной музыки, Вокальный ансамбль Intrada.

Марина АБРАМОВА

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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