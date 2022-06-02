В КЦ Митино открывается выставка четырех поколений семьи московских художников «Династия»

Вниманию зрителей представлены живопись, графика, скульптура и иконопись. Основную часть экспозиции составляют работы художников и педагогов Морозовой Людмилы и её детей Морозова Антона и Морозовой Марии. Также зрители увидят работы Морозова Ивана, Морозова Бориса, Мишиной Анастасии, Морозовой Юлии и Морозовой Софии (самой младшей из художественной династии).

Несмотря на то, что художники — выходцы из одной семьи, обучались в одном ВУЗе (МГГУ им. Шолохова, художественно-графический факультет) и три старших поколения прошли через творческую мастерскую Унковского А.А, их волнуют разные проблемы, что находит отражение в их стиле, технике и темах работ.

Выставка продлится до 10 июля 2022 г.

Морозова Людмила — художник, педагог, член Международного Художественного фонда и Творческого союза профессиональных художников.

Кандидат педагогических наук. Художественный руководитель студии «Art-Morozova».

Окончила МГГУ им. Шолохова, где потом преподавала.

Людмила участник престижных всероссийских и международных выставок и фестивалей. Её работы находятся в частных коллекциях России, Китая, Канады , Японии и Франции.

Приоритетные направления в ее творчестве — портрет в живописи, скульпторе и графике.

Основное творческое кредо — стремление к гармонии.

Морозов Антон — художник, педагог, создатель и руководитель художественной студии «ЭЛИЗИУМ», член Международного Художественного Фонда.

Родился в семье художников.

Окончил МГГУ им. Шолохова.

Активно занимался выставочной деятельностью в России и Швеции.

Построил успешную карьеру в бизнесе, создав собственное дизайнерское бюро и производство элементов интерьера.

Получил статус эксперта в области аддитивных технологий и принял участие в проектах федерального масштаба, в результате чего его работы находятся в музее Кремля и киностудии Мосфильм.

Антон ведёт активную художественную деятельность, принимает участие в крупных арт-проектах. Основные направления его творчества: реализм, символизм и сюрреализм.

Морозова Мария — художник, педагог, журналист, дизайнер, создатель и руководитель художественной студии «Art-Morozova» и дизайн студии «Web-Morozova», куратор художественных выставок в т.ч. международных.

Член Международного Художественного фонда.

Окончила МГГУ им. Шолохова.

Мария выросла в творческой атмосфере, что оказало сильное влияние и сформировало стремление к познанию нового, посещению и изучению новых мест, языков и традиций, что нашло отражение в ее работах.

Основные направления ее творчества: живопись и дизайн.

Мария активная участница всероссийских и международных выставок и биеннале. Её работы находятся в частных коллекциях в России и за рубежом.

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