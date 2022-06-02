В КЦ Митино открывается выставка четырех поколений семьи московских художников «Династия»

Вниманию зрителей представлены живопись, графика, скульптура и иконопись. Основную часть экспозиции составляют работы художников и педагогов Морозовой Людмилы и её детей Морозова Антона и Морозовой Марии. Также зрители увидят работы Морозова Ивана, Морозова Бориса, Мишиной Анастасии, Морозовой Юлии и Морозовой Софии (самой младшей из художественной династии).
Несмотря на то, что художники — выходцы из одной семьи, обучались в одном ВУЗе (МГГУ им. Шолохова, художественно-графический факультет) и три старших поколения прошли через творческую мастерскую Унковского А.А, их волнуют разные проблемы, что находит отражение в их стиле, технике и темах работ.
Выставка продлится до 10 июля 2022 г.
Морозова Людмила — художник, педагог, член Международного Художественного фонда и Творческого союза профессиональных художников.
Кандидат педагогических наук. Художественный руководитель студии «Art-Morozova».
Окончила МГГУ им. Шолохова, где потом преподавала.
Людмила участник престижных всероссийских и международных выставок и фестивалей. Её работы находятся в частных коллекциях России, Китая, Канады , Японии и Франции.
Приоритетные направления в ее творчестве — портрет в живописи, скульпторе и графике.
Основное творческое кредо — стремление к гармонии.
Морозов Антон — художник, педагог, создатель и руководитель художественной студии «ЭЛИЗИУМ», член Международного Художественного Фонда.
Родился в семье художников.
Окончил МГГУ им. Шолохова.
Активно занимался выставочной деятельностью в России и Швеции.
Построил успешную карьеру в бизнесе, создав собственное дизайнерское бюро и производство элементов интерьера.
Получил статус эксперта в области аддитивных технологий и принял участие в проектах федерального масштаба, в результате чего его работы находятся в музее Кремля и киностудии Мосфильм.
Антон ведёт активную художественную деятельность, принимает участие в крупных арт-проектах. Основные направления его творчества: реализм, символизм и сюрреализм.
Морозова Мария — художник, педагог, журналист, дизайнер, создатель и руководитель художественной студии «Art-Morozova» и дизайн студии «Web-Morozova», куратор художественных выставок в т.ч. международных.
Член Международного Художественного фонда.
Окончила МГГУ им. Шолохова.
Мария выросла в творческой атмосфере, что оказало сильное влияние и сформировало стремление к познанию нового, посещению и изучению новых мест, языков и традиций, что нашло отражение в ее работах.
Основные направления ее творчества: живопись и дизайн.
Мария активная участница всероссийских и международных выставок и биеннале. Её работы находятся в частных коллекциях в России и за рубежом.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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