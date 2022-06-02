Московский государственный академический симфонический оркестр (МГАСО) выступит под управлением Димитриса Ботиниса в Концертном зале им. П.И. Чайковского.

В Концертном зале им. П.И. Чайковского Московский государственный академический симфонический оркестр (МГАСО) выступит под управлением дирижера Димитриса Ботиниса. В программе — произведения Й. Брамса и С. Рахманинова. 6 июня 2022 года Московский государственный академический симфонический оркестр (МГАСО) выступит в Концертном зале им. П.И. Чайковского под управлением дирижера Димитриса Ботиниса.

В первом отделении прозвучит Концерт для скрипки и виолончели с оркестром ля минор Й.Брамса. Он был сочинен в 1887 году для скрипача Йозефа Иоахима и виолончелиста Роберта Хаусмана. Продолжит программу Симфония № 2 С. Рахманинова. Премьера симфонии состоялась в Мариинском театре 8 февраля 1908 года под управлением автора.

Солисты концерта — Александр Князев (виолончель) и Вадим Репин (скрипка).

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