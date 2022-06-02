Выставка глубоких переживаний: экспозиция мастерской современного искусства Aidan Studio открылась в Гоголь-центре

В Гоголь-центре открылась выставка современного искусства Aidan Studio «Художник и скрытое», на которой студенты мастерской представили свои работы, отражающие их философские размышления о жизни и творческом поиске. Проект поддержали Фонд «Сфера» и экспериментальные мастерские Творческого союза художников России (ТСХР).

Экспозиция включает в себя как уже известные, так и не опубликованные ранее работы, объединяя живопись, графику, объекты и медиа искусство нескольких поколений художников мастерской. Аудиогид, записанный голосами самих художников, помогает прочувствовать момент единения посетителей с авторами, приблизиться к пониманию замыслов представленных творений.

«Помимо идеи и творческого труда за каждой работой на выставке скрывается реальная история с глубокими переживаниями ребят, молодых художников. Их радости и грусти, запечатленные в полотнах и не только», — подчеркнула преподаватель мастерской Анастасия Артемова.

В число экспонируемых художников вошли молодые авторы, которые активно участвуют в значимых художественных проектах. Например, создатель самой популярной у российских коллекционеров скульптуры «Челобрека» Федор Петрик. Узнаваемы и творения молодого художника родом из Казахстана Саяна Байгалиева, чья инсталляция «Из комнаты» была отмечена многими гостями апрельской ярмарки Art Russia в этом году. Обращает на себя внимание художница Наталья Гудович с разлетающимися образами античных скульптур, утопающих в золоте. Заставляет глубоко задуматься работа «Внутри пустоты» Елены Ишмаевой. На выставке также представлены и работы других талантливых авторов, которые постоянно участвуют в российских и международных выставках, находятся в частных коллекциях и галереях.

Выставка также стала плацдармом для кураторского дебюта студента мастерской Захара Колобанова. Молодой художник разделил всю экспозицию на три концептуальных раздела – Детский, Светлый и Темный. Так, при входе в Гоголь-центр посетитель сразу оказывается среди работ, отражающих детские воспоминания художников, что в свою очередь символизирует точку входа в новую жизнь. Авторы будто стремятся окунуть посетителей в детство, чтобы напомнить им, кто они такие в исходной версии себя.

Продолжая путешествие по выставке, посетитель переходит из Детского зала в лаундж – Светлый зал. Здесь важную роль играет освещение: иллюминация отыгрывает на полотнах смыслы, то преломляя, а то выхватывая суть. Эта игра – своеобразная метафора, ведь свет и в жизни скрывает от нас тонкие и прозрачные связи окружающего мира, оставляя нас беззащитными и обнаженными.

Но самое сокровенное и непознанное всегда скрывается в глубине. Поэтому дальше посетителей приглашают увидеть работы, выставленные в Темном зале. Тут можно подглядеть скрытые помыслы молодого поколения художников, их философские взгляды на человека в попытках осознать суть вещей.

«Эта выставка довольно полно характеризует современное поколение художников – пусть они еще молоды, но они уже философы», — заключил президент Творческого союза художников России, Заслуженный художник России Константин Худяков.

Проект «Художник и скрытое» будет открыт для посетителей в Гоголь-центре до 23 июня 2022 года, затем выставка переедет в легендарную художественную школу МЦХШ на Крымском Валу, 8 и продлится с 5 июля по 9 сентября.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.